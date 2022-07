Giorgio Manetti è tornato a parlare di Gemma Galgani: i due non fanno più coppia da anni, ma l'ex cavaliere del trono over di Uomini e donne non si tira mai indietro quando gli viene chiesto di esprimere un parere sulla dama torinese. Il fiorentino, intervistato da Nuovo Tv, si è espresso circa la presenza di Gemma in trasmissione, affermando che secondo lui la sua ex non andrà mai via. Inoltre, ammettendo di non essere adatto a programmi come il Grande Fratello Vip, Giorgio ha lodato l'operato di Tina nel dating show, cosa che di certo non farà piacere a Galgani.

Giorgio loda l'amica Tina Cipollari

Da tempo si vocifera circa un presunto addio di Gemma a Uomini e Donne, ma secondo Giorgio Manetti questo non avverrà mai, e ciò per volere proprio della trasmissione. "Gemma non uscirà mai da Uomini e Donne: a Maria fa comodo che resti lì, fa gioco al suo programma" ha detto l'ex cavaliere, certo che De Filippi non voglia lasciare andare la settantaduenne. Il programma gode di ottimi risultati in fatto di ascolto e share, e dalle parole dette da Giorgio, pare che sia convinto che la presenza della torinese sia un contribuito a questo successo.

Manetti è stato piuttosto critico con il dating show che gli ha donato popolarità, affermando che il programma negli anni sia cambiato tanto e che non ritrova più tanta sostanza, tanto da non riuscire a vederlo per più di mezz'ora di seguito.

Ma a detta sua la presenza di Tina Cipollari, sempre fedele a se stessa, è un valore aggiunto al dating show. "Senza Tina il programma non esisterebbe" ha detto il fiorentino lodando l'operato dell'amica. Le parole dell'opinionista sono a suo vedere sempre oneste, così come giusto è stato il modo in cui Isabella Ricci ha usato il programma.

L'ex dama ha trovato l'amore, giungendo perfino all'altare.

L'ex cavaliere: 'Le scelte di Gemma non mi interessano'

Giorgio ha poi cercato di non entrare troppo nello specifico quando gli è stato chiesto di esprimersi sul possibile nuovo intervento chirurgico a cui Gemma potrebbe sottoporsi a breve. Secondo un'indiscrezione, la torinese potrebbe fare una rinoplastica per addolcire i lineamenti del suo naso.

"Non commento perché rischierei di cadere nel trash. Le scelte di Gemma non mi interessano" ha detto l'ex cavaliere.

Manetti è stato piuttosto pungente, ma ha anche detto che ognuno usa il suo corpo come preferisce. Lui approva i piccoli ritocchini per stare meglio con se stessi, ma non ritiene opportuno fare dei cambiamenti radicali. In ogni caso non pensa che incontrerà più Gemma, per cui ogni sua scelta non lo riguarda più. Arriverà la replica di Gemma? Non è da escludere anche se, adesso che Uomini e Donne è in pausa, la dama pare volersi dedicare a se stessa, senza cedere alle provocazioni.