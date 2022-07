Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 25 a sabato 30 luglio, David sarà aggredito da un sicario di Aurelio e l'uomo insieme a Valeria opteranno per lasciare Acacias. Inoltre Genoveva parlerà con Dori e Felipe noterà tutto, mentre Luis minaccerà Inma dicendole di vendergli l'attività, ma Pascual interverrà.

Servante chiede a Jacinto di essere suo socio nel mercato delle arance

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 25 al 30 luglio, Valeria rimprovererà David di averla usata sin dall'inizio e lo manderà via da casa.

Intanto Lolita e Ramon avranno degli scontri, in quanto l'uomo ha deciso di mantenere un atteggiamento distaccato nei confronti di Moncho. Lolita però inviterà il Palacios a salutare il nipote, ormai prossimo alla partenza. Inoltre Pascual darà a Liberto la cifra necessaria per risanare i debiti della tenuta di Hortensia e Rosina. Servante invece ragionerà se investire una somma di denaro nel mercato arance ed inviterà Jacinto ad affiancarlo nel suo proposito.

Felipe vede Dori e Genoveva parlare

Secondo le anticipazioni televisive fino al 30 luglio, Marcelo giurerà lealtà a Genoveva. Quest'ultima intuirà grazie alle missive una informazione determinante per trovare dove si è nascosto Rodrigo Lluch.

Intanto Guillermo si confronterà con Azucena e questo sarà l'ennesimo motivo di scontro tra i due. Inoltre Felipe sarà ormai prossimo alla guarigione, ma senza essere notato scorgerà una telefonata alquanto sospetta fatta da Dori.

Nel frattempo Genoveva chiederà a Valeria delle notizie riguardanti Rodrigo e la donna gliele darà.

A questo punto la Salmeron contatterà l'investigatore Cuevas e gli assegnerà una missione all'estero. Marcelo però udirà ogni cosa e lo riferirà immediatamente ad Aurelio. In tutto questo David sarà assalito da un uomo pagato dal Quesada, ma grazie al provvidenziale intervento di Jacinto riuscirà ad evitare la morte. Tra le altre cose, Ramon comprenderà che Lolita è dispiaciuta per la partenza di Moncho, mentre Felipe chiederà subito a Dori il perchè stesse parlando in strada con Genoveva.

La donna però lo rassicurerà e l'Alvarez-Hermoso si fiderà di quanto dettogli.

Azucena e Guillermo si scontrano per strada

In base agli spoiler della prossima settimana, Azucena acconsentirà a vedere un nuovo ragazzo. Casilda riferirà subito questa notizia a Guillermo. Quando i due giovani si vedranno per strada, avranno un acceso diverbio che non farà altro che aumentare i dissapori. Intanto Luis minaccerà con insistenza Inma a venderle l'attività. La donna rifiuterà categoricamente e grazie a Pascual eviterà ulteriori problemi. Inoltre Genoveva apprenderà quanto successo a David ed accuserà Aurelio di volerla ostacolare. Infine Ramon chiederà a Fidel di predisporre un piano contro gli anarchici, mentre David e Valeria decideranno di andare via da Acacias, al fine di non subire altre violenze dal Quesada.