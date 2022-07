Nuovi problemi in arrivo per Zuleyha nelle prossime puntate di Terra amara: la protagonista della soap si ritroverà ad avere a che fare di nuovo con l'uomo che ha rovinato tutti i suoi piani d'amore con Yilmaz. Sempre convinta che il suo innamorato ormai sia morto, secondo le anticipazioni che provengono dalla Turchia, Altun riceverà l'inaspettata visita di Veli, il fratellastro che l'ha venduta a Naci per saldare i suoi debiti.

Demir, a conoscenza di quello che ha fatto l'uomo, lo minaccerà di allontanarsi per sempre da Zuleyha, ma le intenzioni di Veli si riveleranno ben diverse.

Veli di nuovo al cospetto di Zuleyha Altun

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia si concentrano sul perfido Veli. Dopo aver scoperto che la sorellastra ha sposato il padrone della tenuta Yaman, l'uomo proverà a ottenere del denaro che lo porterà a recarsi di persona davanti a Zuleyha. Nonostante abbia ricevuto del denaro da Hunkar per non farsi più vivo, Veli arriverà a casa dei coniugi Yaman presentandosi come un cugino di Zuleyha. La donna asseconderà inizialmente Veli, il quale non si farà problemi il giorno dopo a rubare una collana preziosa.

Demir, però, capirà subito che Veli non è il cugino della moglie bensì il fratellastro che non si è fatto problemi a vendere la sorella a Naci per pagare i suoi debiti di gioco.

Così Yaman proverà a liberarsi per sempre di Veli: lo porterà lontano dalla tenuta e - dopo avergli rivelato di conoscere la sua vera identità - lo minaccerà con una pistola in modo tale che se ne vada via per sempre.

Veli finge interesse per Sermin

Veli sembrerà rispettare il volere di Demir, ma in realtà avrà ben altri piani.

Il fratellastro di Zuleyha, infatti, prenderà una camera in una pensione proprio nei pressi della tenuta e si servirà di Sermin per arrivare al denaro degli Yaman. Essendosi accorto durante la sua visita alla sorellastra di non essere indifferente alla cugina di Demir, attirerà la donna con la scusa di voler conoscerla meglio.

Inoltre dubitando anche del fatto che il figlio di Zuleyha sia in realtà di Yilmaz (che anche lui crede morto) e non invece di Demir, farà delle domande insidiose a Sermin chiedendole se note somiglianze tra il piccolino e Yaman. Insomma, la presenza di Veli causerà altri problemi a Zuleyha, che sperava di non rivedere più il perfido fratellastro. Inoltre l'alleanza che la cugina del marito potrebbe stringere con Veli non promette nulla di buono, tanto più che la donna non ha esitato in passato a tentare di eliminarla per sempre.