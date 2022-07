Terra Amara continuerà ad appassionare i telespettatori anche nel corso del mese di agosto. In particolare, ci sarà una svolta positiva per Yilmaz Akkaya. L'uomo infatti, verrà 'adottato' da Fekeli, il quale gli donerà una fabbrica tessile. Yilmaz quindi, diventerà a tutti gli effetti un ricco imprenditore e per questo verrà invitato ad una cena di galà dove sarà presente pure Zuleyha. Sarà così che la donna scoprirà con stupore, che il suo amato è ancora vivo.

Yilmaz diventa il 'figlioccio' di Fekeli: spoiler Terra amara

In Terra amara i colpi di scena sono sull'ordine del giorno.

Non c'è puntata in cui non succeda qualcosa di imprevisto. Sarà così anche negli episodi in onda nel mese di agosto 2022. Dando uno sguardo alle anticipazioni, le vicende si faranno sempre più avvincenti nel momento in cui Fekeli prenderà sotto la sua ala protettrice Yilmaz. Non solo. Lo salverà nel momenti cui Demir deciderà di incendiare le baracche dei dipendenti e lo farà curare permettendogli di rimettersi nel giro di pochi giorni. Tra i due uomini, il rapporto si farà sempre più stretto, tanto che Fekeli lo considererà come il suo 'figlioccio'. A questo punto ci sarà una vera e propria svolta per Yilmaz Akkaya.

Yilmaz diventa ricco: Fekeli gli dona una fabbrica

Proprio grazie al boss, Yilmaz diventerà un ricco imprenditore.

Fekeli infatti, donerà ad Akkaya una fabbrica tessile. Yilmaz nel corso delle nuove puntate, non si dimenticherà di certo dei contadini che lo hanno aiutato a fuggire dalla furia di Demir. Pertanto elargirà beni ai lavoratori e si farà paladino dei braccianti contro Demir. Quest'ultimo intanto, scoprirà che il proprietario di un terreno a cui è interessato sarà proprio Yilmaz.

Verrà poi a sapere che il suo rivale è aiutato da Fekeli.

Zuleyha scopre che Yilmaz é vivo: anticipazioni agosto Terra amara

I colpi di scena non saranno finiti qui. In Terra amara arriverà il momento in cui Zuleyha scoprirà che il suo amato Yilmaz è ancora vivo. Succederà in occasione di una festa nel club della città, a cui sarà invitato anche Yilmaz in qualità di imprenditore.

Ovviamente ci saranno anche Demir e Zuleyha: quest'ultima rimarrà scioccata vedendolo, visto che fino a quel momento lo credeva morto. Ebbene, anche questa volta Demir riuscirà ad impedire che Yilmaz parli con Zuleyha e porterà via la moglie dalla festa. Zuleyha capirà di essere stata ingannata sia da Demir che dalla suocera Hunkar per tutto questo tempo. Non esiterà quindi a gettarsi dalla macchina in corsa, rimanendo ovviamente ferita. Purtroppo per lei non potrà raggiungere il suo amato, ma si vedrà costretta a tornare a casa con il marito. Yilmaz intanto si confiderà con Fekeli, il quale si mostrerà saggio e dirà al suo figlioccio che non è detto che Zuleyha sia felice accanto al marito. La verità potrebbe essere un'altra.