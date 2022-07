Continua la programmazione di Un altro domani, la nuova soap opera spagnola in onda dal 6 giugno su Canale 5.

La storia è incentrata su Carmen e Julia, rispettivamente nonna e nipote protagoniste in due diversi piani temporali e proseguirà con nuovi colpi di scena anche nelle puntate in onda dal 25 al 29 luglio 2022.

Stando alle anticipazioni, Patricia tramerà alle spalle di Carmen, mentre quest'ultima scoprirà i problemi del padre. Nel presente, Julia sarà protagonista di un video imbarazzante che alla fine produrrà un risultato vantaggioso per il mobilificio.

Anticipazioni Un altro domani 25-29 luglio: Carmen va via di casa

Presto Sergio tornerà nella vita di Julia. Nelle puntate (ambientate nel presente) in onda dal 25 al 29 luglio 2022 il giovane si presenterà dalla moglie ammettendo di essere in crisi e manifestando la volontà di trasferirsi nel paese per qualche tempo. Tirso non vedrà di buon occhio questo improvviso ritorno. I suoi sospetti saranno fondati, poiché Sergio avrà proprio intenzione di riconquistare Julia. Nel frattempo, quest'ultima sarà sempre più impegnata nel lavoro al mobilificio che, tuttavia, non riuscirà a decollare. La mancanza di ordini, infatti, si aggiungerà alle incertezze della giovane.

Nel passato intanto Carmen deciderà di abbandonare la casa del padre.

In cambio chiederà a Patricia di non intervenire nella sua attività. La decisione della ragazza verrà appoggiata da Victor che si offrirà anche di ospitarla nella tenuta dei Vélez de Guevara. Intanto Inés cercherà di aiutare Alicia a gestire l'inizio nel suo rapporto con Ángel. La donna, però, si renderà conto che la nascente relazione tra i due giovani la fa profondamente soffrire.

Nel frattempo, Carmen rimarrà ancora una volta delusa dai comportamenti del padre Francisco.

Julia si allontana da Tirso, Sergio ne approfitta: Un altro domani, trame 25-29 luglio

Le anticipazioni di Un altro domani rivelano che nelle puntate dal 25 al 29 luglio 2022 Julia sarà protagonista di un evento imbarazzante. Tutto partirà da un video promozionale che il team della giovane deciderà di realizzare per attirare i clienti al mobilificio.

Qualcosa, però, andrà storto. Mentre Maria si appresterà a riprendere la protagonista, i pantaloni di quest'ultima si impiglieranno, lasciandola letteralmente in mutande. Dato che verranno girati più video, Julia raccomanderà alla figlia di Elena di eliminare l'imbarazzante filmato. Tuttavia, la ragazza, a causa di un attimo di distrazione, caricherà online proprio il video sbagliato che in poche ore diventerà virale.

Nel passatoi intanto vCarmen scopre i problemi di gioco del padre e, preoccupata, chiede a Linda di parlarne a Patricia.

Spoiler Un altro domani dal 25 al 29 luglio: i piani di Patricia comprometterebbero il futuro di Carmen

Nella trama del presente, dopo la diffusione dell'imbarazzante video, Julia sarà vittima dei commenti e delle prese in giro degli internauti.

La giovane vivrà un momento estremamente difficile e si allontanerà da Tirso. Sergio coglierà l'occasione per riavvicinarsi a lei. Tuttavia, lo spiacevole avvenimento porterà a una svolta inaspettata e finirà per produrre un risultato positivo. Sarà proprio l'imbarazzante video ad attirare l'attenzione su Infante e, di conseguenza, sulla sua nuova attività. L'arrivo di più clienti ridarà speranza sia a lei che ai lavoratori. Nel frattempo, Tirso deciderà di essere onesto con Julia e deciderà di parlarle.

Nel passato, nel frattempo, Victor organizza una sorpresa per rasserenare Carmen. Il giovane Vélez de Guevara, anche se per qualche istante, riuscirà a farle passare la tristezza per la perdita di Agustina e la preoccupazione per i problemi alla fabbrica. A tal proposito, la situazione peggiorerà e Patricia cercherà di mettere in atto i suoi perfidi piani che potrebbero compromettere il futuro della ragazza.