Prosegue la programmazione di Un altro domani, la nuova soap opera spagnola di Canale 5. La fiction che ha come protagoniste Julia e Carmen continuerà a essere trasmessa per tutta l'estate dal lunedì al venerdì alle ore 14:45. Di seguito approfondiamo cosa accadrà nelle puntate in onda dall'11 al 15 luglio.

Anticipazioni Un altro domani 11-15 luglio: Julia riceve delle minacce

Nelle puntate di Un altro domani che saranno trasmesse da lunedì 11 a venerdì 15 luglio 2022 - nel presente - continueranno per Julia i problemi legati alla sua nuova attività.

La ragazza dovrà infatti rintracciare il proprietario del capannone dove ha sede il mobilificio. Come se non fosse abbastanza, si troverà anche a fronteggiare una minaccia di boicottaggio. Dopo aver ricevuto delle minacce, inizierà a pensare che provengano proprio dal vero proprietario del laboratorio. Nel frattempo, dovrà sopportare l'invadenza della madre. Quest'ultima è convinta che Tirso Noguera sia innamorato della figlia e stia anche nascondendo qualcosa. Alla fine, la donna scoprirà che il giovane custodisce un segreto.

Nel passato intanto la giovane Carmen continuerà la sua attività nel campo dei mobile, grazie soprattutto al lavoro di Kiros e degli altri lavoratori. Tuttavia, accadrà un evento tragico e inaspettato.

La ragazza, infatti, cercherà di assistere la tata Agustina che inizierà ad avere problemi respiratori.

Spoiler Un altro domani, 11-15 luglio: Carmen assiste Agustina

Sempre nelle puntate di Un altro domani in onda dall'11 al 15 luglio 2022 - nel presente - Julia scoprirà di chi è il capannone e cercherà in tutti i modi di prenderlo in affitto.

Nel frattempo, nonostante i tentativi di Ribero, il rapporto tra Maria e Chloe sembrerà essere arrivato al capolinea.

Nel passato intanto Inés riceverà un mazzo di fiori da un ammiratore anonimo e sembrerà che non si tratti di Ángel. Intanto, Carmen mancherà dalla fabbrica e Patricia ne approfitterà per giocarle un brutto tiro: si prenderà il merito di un progetto ambizioso pensato dalla giovane Villanueva.

La perfida donna d'affari finirà per coprire la posizione di Carmen. Con il passare dei giorni, le condizioni di salute di Agustina miglioreranno e la ragazza potrà tornare a lavorare in fabbrica. Lì, però, avrà una spiacevole sorpresa.

Trame Un altro domani dall'11 al 15 luglio: Diana sospetta che Tirso nasconda qualcosa

Nella trama ambientata nel presente, Julia continuerà la sua attività, mentre Tirso dovrà superare un problema sul posto di lavoro e un imprevisto che lo porterà ad allontanarsi dalla locanda. Ciò non farà altro che accrescere i sospetti di Diana.

Nel passato invece a Río Muni Agustina starà nuovamente male e stavolta Carmen non potrà fare nulla. Stando alle anticipazioni, la donna morirà tra le sue braccia e il tragico evento la farà sprofondare nella disperazione. La morte della tata, però, non è avvenuta per cause naturali. Qualcuno tramerà contro Carmen e lei dovrà scoprire di chi si tratta.