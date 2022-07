Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni dal 18 al 22 luglio rivelano che l'equivoco creatosi tra Mariella, Angela e Serena finirà per evolvere in uno scontro dagli esiti imprevedibili.

Clara, ancora provata dagli ultimi eventi, si appresterà a scoprire il risultato degli esami di maturità.

Si avvicinano intanto le vacanze anche per le gemelle, ma mentre Micaela sarà presa da i suoi progetti, Manuela si accorgerà di essere ancora gelosa verso Susanna.

Un posto al sole: Mariella non si sente accettata

Nell'episodio di Un posto al sole, andato in onda venerdì 15 luglio, Angela (Claudia Ruffo) ed in particolare Serena (Miriam Candurro) hanno preso un po' in giro bonariamente Mariella (Antonella Prisco).

Per quanto si trattasse di una scena leggera, lo spettatore ha potuto chiaramente percepire lo stato di disagio della vigilessa, dinanzi ad un comportamento non proprio impeccabile da parte delle due amiche. In ogni caso nulla di grave che non si possa risolvere con un piccolo scambio di parole ma, a quanto pare, le cose non andranno esattamente così.

Questo semplice espediente narrativo è stato inserito per sottolineare il fatto che Mariella non si sia mai integrata con le altri abitanti di Palazzo Palladini. In effetti la donna non interagisce quasi mai con Serena e Angela e non vive bene questa condizione, tant'è che ha provato a risolvere tutto preparando una torta per la moglie di Filippo, finita però nelle mani di Micaela.

Upas, trame 18-22 luglio: un equivoco evolve in lite

Non è è chiaro cosa succederà in merito alla vicenda del dolce, ma sta di fatto che la situazione invece di migliorare finirà per peggiorare. Le anticipazioni rivelano infatti che Mariella, proprio quando stava per convincersi del fatto che Angela e Serena non la odiassero, si troverà a cambiare idea.

A quanto pare infatti accadrà qualcosa che genererà un grosso malinteso, portando Serena e Mariella a scontrarsi apertamente. I toni della storyline dovrebbero restare comunque leggeri, quindi nessun dramma sarà dietro l'angolo, ma in ogni caso questa trama potrebbe offrire comunque degli spunti molto interessanti per riflettere e aprire a nuove interazioni tra i personaggi.

Un posto al sole, puntate dal 18 al 22 luglio: Clara scopre il risultato dell'esame

Nelle prossime puntate di Upas, verrà finalmente svelato il risultato dell’esame di maturità di Clara (Imma Pirone). La ragazza lo avrà passato o dovrà fare i conti con l'ennesima delusione? Le anticipazioni non lo rivelano, anche se la sensazione è che in questo caso possa esserci un lieto fine.

Nel frattempo Micaela organizzerà le vacanze a suo modo, mentre la sua gemella Manuela (Gina Amarante) si renderà conto di soffrire di una forte gelosia nei confronti di Susanna (Agnese Lorenzini).