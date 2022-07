Ha fatto infuriare i fan la puntata di Un Posto al Sole di ieri 11 luglio in onda su Rai 3. Lara ha messo in atto il suo piano per far licenziare la povera Silvana, che ha iniziato a sospettare dei suoi strani movimenti. Per proteggere Roberto, la domestica non perde d'occhio la sgradita ospite e, proprio quando era vicina a scoprire la sua grande bugia, ecco che è stata fatta fuori in maniera ignobile.

Ma attenzione alle prossime puntate perché, come raccontano le anticipazioni, Marina e Roberto torneranno da un breve soggiorno a Procida uniti più che mai.

La furba Giordano, alla quale nulla sfugge, avrà i medesimi dubbi di Silvana e siamo certi vorrà andare a fondo della questione. Che ne sarà della fedele domestica? Di seguito, i dettagli.

Un Posto al sole, Silvana riesce a dimostrare che è innocente?

Il piano di Lara era nell'aria, già si sapeva. Decisa a mettere fuori gioco Silvana, la terribile Martinelli ha nascosto un prezioso anello nel suo portafoglio, dicendo a Roberto di non riuscire a trovarlo da nessuna parte. Ferri, certissimo della buna fede e dell'onestà di Silvana, le ha chiesto se pera caso l'avesse visto, ottenendo una risposta negativa.

Ma ecco che interviene Lara, invitando la povera domestica a vuotare la borsa per dimostrare la sua innocenza.

Guarda caso, l'anello è nel portafoglio. Basita, Silvana assicura di non c'entrare nulla ma anche Roberto non le crede, invitandola a fare i bagagli e licenziandola in tronco, con un sorrisetto soddisfatto di Lara in pieno viso.

Silvana incastrata da Lara

Come riuscirà ora a dimostrare che non c'entra nulla? Silvana ha capito che è stata Lara a incastrarla e non si arrenderà.

L'attrice che la interpreta, Anna D'Agostino, ha rilasciato un'intervista a Tv Soap, anticipando il futuro della domestica: ''Bisognerà aspettare per capire quello che succederà''.

Tuttavia, il rientro di Marina e Roberto a Napoli dopo il loro incontro a Procida sembra capitare a puntino. Il fiuto della bella Giordano non sbaglia mai e siamo certi che capisca che Lara sta solo giocando con i sensi di colpa di Roberto per incastrarlo nel suo perfido gioco, che ha fatto la sua prima vittima: Silvana.

Marina smaschera Lara? Spoiler Un Posto al sole

Quando sono insieme, Marina e Roberto non hanno rivali e nemici. Lara dovrà iniziare a tremare, perché non ha i mezzi sufficienti per competere con l'eterna rivale Giordano. Ha fatto il passo più lungo della gamba, togliendo il lavoro a Silvana, sempre onesta e volenterosa.

Marina potrebbe aiutare Silvana a capire come è stato possibile che l'anello sia finito nel suo portafoglio, ma non solo. Ricordiamo che Lara ha anche abortito di nascosto e che porta una pancia finta. Con Marina nei dintorni, la cara Martinelli ha poco da sorridere sorniona.