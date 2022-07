Arrivano le nuove anticipazioni di Terra Amara, la soap turca che sta riscuotendo un ottimo successo anche in Italia dopo aver conquistato il cuore dei telespettatori turchi e spagnoli. Per Yilmaz e Zuleyha il destino continuerà a remare contro e ci saranno ancora importanti colpi di scena, perché Demir arriverà a far credere a sua moglie che Yilmaz sia morto. La protagonista, inoltre, rischierà anche di perdere la vita a causa della perfidia di Sermin e Saniye che proveranno ad avvelenarla, ma alla fine riuscirà a dare alla luce suo figlio.

Yilmaz riuscirà a uscire dal carcere: anticipazioni Terra Amara

Ci saranno molte novità a Terra Amara e dalle puntate andate già in onda in Turchia si evince che Yilmaz trascorrerà diversi mesi in carcere, ma riuscirà ad uscire per la grazia ricevuta dal governatore. Il primo pensiero per l'uomo sarà quello di correre da Zuleyha, ma non sarà affatto semplice, perché Demir farà di tutto per rintracciarlo ed impedirgli di avvicinarsi a sua moglie. Nel frattempo, Zuleyha continuerà ad essere convinta che l'uomo che ama sia morto a causa di un incendio in carcere, come gli ha raccontato Demir e quindi inizierà a rassegnarsi al fatto che il suo destino sia quello di essere la signora Yaman, anche per il bene del figlio che porta in grembo.

Zuleyha nel mirino di Sermin e Saniye: anticipazioni Turchia

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate andate in onda in Turchia rivelano che l'idea che Zuleyha sia la signora Yaman non piacerà affatto a Sermin e Saniye, tanto che le due donne organizzeranno un piano diabolico per toglierle la vita. La perfida Yaman e la governante sistemeranno un serpente velenoso sotto il letto di Zuleyha nella speranza che la morda e la uccida, ma la donna si accorgerà del rettile e fuggirà dalla sua stanza, cadendo dalle scale.

Il trauma complicherà la gravidanza della giovane che entrerà in travaglio e sarà aiutata dalla suocera Hunkar a partorire, ma a dispetto di quanto speravano Sermin e Saniye andrà tutto bene e nascerà un bel bambino sano.

Yilmaz torturato rischierà di morire per mano di Demir

A Terra Amara le anticipazioni riservano ancora molte sorprese per i protagonisti, perché proprio nel momento del parto Yilmaz riuscirà a raggiungere la tenuta con la speranza di incontrare la sua amata, ma sarà bloccato da Demir.

L'uomo riuscirà a fermare il suo rivale appena in tempo e con l'aiuto di Gaffur lo porterà in un campo deserto dove torturerà Yilmaz per costringerlo a rinunciare a Zuleyha. Il protagonista verrà legato per i polsi ad un fuoristrada e Gaffur lo trascinerà per diversi minuti, fino all'arrivo di Cengaver che chiederà a Demir di interrompere la tortura. Yilmaz approfitterà del momento di distrazione degli altri per slegarsi i polsi e fuggire, ma sarà raggiunto da un colpo di pistola da parte di Demir che lo farà cadere nelle acque di un canale.