Interessanti novità avverranno durante le nuove puntate di Una vita, che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera, ambientata in Spagna, segnalano che David Exposito verrà aggredito da alcuni scagnozzi di Aurelio, disposti a tutto pur di ottenere gli esercizi commerciali degli abitanti di Acacias 38. Un'aggressione, che porterà Valeria Cardenas a chiedere aiuto a Lolita.

Una vita: Aurelio riesce a sottomettere Rodrigo

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione annunciano che David e Valeria saranno in seria difficoltà a causa di Aurelio.

Tutto inizierà quando il messicano riuscirà a sottomettere Rodrigo, tanto da legarlo ad una corda per farlo convincere a ricreare la formula del gas tossico. Ma il chimico non si abbasserà alle torture degli scagnozzi del Quesada. Per questa ragione, Aurelio farà sequestrare Valeria, tanto da costringere Rodrigo a collaborare con lui. Questa volta, Lluch non avrà altra scelta che accettare dopo che il messicano aveva minacciato di uccidere la moglie davanti ai suoi occhi.

David viene malmenato dagli scagnozzi del messicano

Nelle puntate Spagna, Rodrigo otterrà che Valeria possa ritornare a casa ad Acacias 38. Qui, la pianista romperà la sua relazione clandestina con David, ammettendo che deve pensare a rifarsi un futuro con suo marito che sta facendo tanto per salvarle l'esistenza.

L'Exposito, a questo punto, accetterà la volontà della Cardenas con grande dolore.

Tuttavia, la storyline si complicherà ulteriormente quando gli abitanti di Acacias 38 si rifiuteranno di vendere i propri esercizi commerciali ad Aurelio per la costruzione di alcuni laboratori chimici. In dettaglio, il messicano si recherà dagli esercenti accompagnato da alcuni scagnozzi, tanto che lo scontro fisico non tarderà ad arrivare.

David sarà quello che rimarrà maggiormente coinvolto nel parapiglia. Exposito, infatti, verrà malmenato dagli uomini del messicano, tanto da essere costretto a ricorrere alle cure di Valeria. In questo frangente, i due ex amanti riusciranno a malapena a tenere a freno la passione.

Valeria disperata chiede aiuto a Lolita

Nel frattempo, Valeria apparirà molto confusa, tanto da correre disperata alla bottega di Lolita per chiederle aiuto.

Ma la pianista non riuscirà a raccontare tutta la verità, ammettendo solamente di essere coinvolta con David in qualcosa di gravissimo. Parole, che appariranno per il momento incomprensibili alla vedova di Antonito Palacios, che però inizierà a farsi qualche domanda sul conto di David e Valeria.