Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, meglio conosciuta in patria col nome di Acacias 38. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 10 al 16 luglio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul trasloco di Alodia e Ignacio, sulla relazione extraconiugale di quest'ultimo, sulla dichiarazione d'amore di David a Valeria e sul pranzo organizzato da Felipe.

Ignacio mente ad Alodia

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che Ramon prometterà a José Miguel e Liberto di non volersi più esporre pubblicamente dopo aver pubblicato l'articolo del Noticiero Espanol.

I lavori di ristrutturazione della nuova casa di Ignacio e Alodia procederanno lentamente a causa dei capricci della giovane. Quest'ultima, infatti, non sarà molto felice della tinta fatta dagli imbianchini e ordinerà di ridipingere tutta la casa, facendo ritardare il trasloco. Nel frattempo, Ignacio riceverà una lettera dalla sua amante, temendo di poter essere scoperto dalla moglie. A quel punto, chiederà aiuto a Jacinto, facendogli credere che la sua amante sia una paziente insoddisfatta da tenere lontano. Il portinaio e Servante però non crederanno alle parole del giovane, intuendo che lui abbia una relazione clandestina. Più tardi, Ignacio riceverà un'altra lettera dell'amante in cui quest'ultima vorrebbe informare Alodia della loro relazione.

Allarmato, il giovane distruggerà la missiva e chiuderà definitivamente con l'amante.

Genoveva minaccia David

Claudia, una studentessa dell'accademia di ballo, inizierà a mostrare un interesse per Guillermo. Azucena se ne accorgerà e chiederà spiegazioni al ragazzo. Preoccupata per Ramon, Lolita deciderà di indagare per scoprire cosa sta succedendo.

Genoveva cercherà di convincere David a collaborare con lei, per poi arrivare anche a minacciarlo. Più tardi, Valeria cercherà di riappacificarsi con David che le confesserà di essere innamorato di lei. A quel punto, la giovane ammetterà di ricambiare i suoi sentimenti ma di non poter avere una storia con lui perché deve rimanere fedele al marito.

Triste per la situazione, David chiederà ad Aurelio di affidare il suo incarico a qualcun altro. Marcelo si arrabbierà con Luzdivina quando scoprirà che quest'ultima ha parlato di Sara con Genoveva.

Rosina e Hortensia faranno una scenata a Pascual al ristorante quando scopriranno che l'uomo ha vietato al figlio di frequentare Azucena. Felipe accetterà di partecipare ad un pranzo con tutti i suoi vecchi amici, finendo però per sentirsi a disagio. Dori rivelerà a Felipe di avergli somministrato di nascosto del placebo. David deciderà di andarsene di casa, mentre Genoveva farà capire a Valeria di sapere tutta la verità su di loro.