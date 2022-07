Lutto per l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, Klaudia Poznanska. Un nome noto al pubblico che in passato ha seguito la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in particolar modo il trono di Andrea Zelletta.

Klaudia, infatti, è stata una delle pretendenti dell'ex tronista e concorrente del Grande Fratello Vip, e riuscì ad arrivare fino al rush finale.

In queste ore, sul suo profilo social, è stata la stessa Klaudia ad annunciare la notizia del triste lutto che l'ha colpita, ossia perdita della sua mamma.

Nel dettaglio, Klaudia è stata una delle ex corteggiatrici di Uomini e donne, dove si mise in gioco per cercare di conquistare il cuore del tronista Andrea Zelletta.

Un percorso non facile quello di Klaudia che, fino alla fine, provò in tutti i modi a far breccia nel cuore del tronista ma senza riuscire ad avere gli effetti sperati.

Al rush conclusivo del suo percorso, Andrea scelse di uscire dalla trasmissione insieme all'altra corteggiatrice Natalia Paragoni, con la quale ancora oggi è felicemente fidanzato e quasi prossimo alle nozze.

Tuttavia, malgrado la batosta ricevuta, Klaudia ha sempre potuto contare sull'affetto del pubblico che l'ha seguita nel corso della sua esperienza a Uomini e donne.

Ancora oggi, infatti, è seguitissima sui social e in particolar modo su Instagram è sostenuta da una schiera di oltre 200 mila followers.

E, proprio in queste ultime ore, Klaudia ha scelto di annunciare ai numerosi fan che la seguono, la notizia del terribile lutto che l'ha colpita e cambiato profondamente la vita.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, attraverso una story pubblicata sul suo profilo Instagram, ha annunciato la notizia della morte di sua mamma.

'Proteggimi da lassù mamma', scrive Klaudia sui social

"Proteggimi da lassù mamma, lotterò per te fino al resto dei miei giorni", ha scritto Klaudia nel suo messaggio d'addio per l'amata madre.

"Tutto quello che farò sarà solo per la meravigliosa donna che mi ha cresciuto", ha aggiunto ancora l'ex protagonista della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

"Sarai orgogliosa di me, te lo prometto angelo mio", ha chiosato Klaudia nella dedica social che ha voluto fare alla sua mamma, annunciando la notizia della tragica scomparsa.

L'ex pretendente di Andrea Zelletta a Uomini e donne, però, non si è spinta oltre nel dare dettagli sulle cause del decesso e per il momento, dopo questa toccante dedica d'addio, ha preferito prendersi un periodo di "stop" dal mondo social.