Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un Posto al Sole. Nel corso della settimana che andrà dal 10 al 15 luglio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Raffaele sarà costretto a confessare tutta la verità a Eugenio che di conseguenza si allontanerà anche da Viola. Tregara sarà vittima di una violenta aggressione in carcere che metterà in allarme sia il magistrato che Clara. Ferri correrà a Procida da Marina per dichiararle tutto il suo amore. Rossella scoprirà un brutto lato del carattere di Riccardo, mentre Nunzio continuerà a progettare la sua fuga con Chiara.

La confessione di Raffaele

Nel corso di un duro e teso confronto con suo genero, Raffaele sarà costretto a rivelargli tutta la verità in merito alle minacce subite. Eugenio ascolterà incredulo le parole di suo suocero e la sua confessione creerà una situazione di duro sconforto per i Giordano, alimentando così la crescita di molte tensioni familiari. Susanna invece comincerà il suo tirocinio in procura e arriverà a dover interloquire proprio con Nicotera. Lara continuerà a portare avanti il suo piano per incastrare Roberto facendo finta di godere di ottima salute e che la sua gravidanza proceda per il meglio. Albero comincerà ad avere molti dubbi in merito all'identità del pentito che sta collaborando con la giustizia per incastrare i malviventi che hanno minacciato anche Raffaele.

Eugenio invece oltre alle difficoltà derivanti dal suo lavoro dovrà gestire anche la freddezza e la distanza nel suo rapporto con Viola.

La fuga di Nunzio

Nunzio Cammarora deciso a partire con Chiara comincerà a pianificare la sua fuga e comincerà ad addestrare Samuel ad assumere il compito di primo chef in sua assenza al Vulcano.

Riccardo invece, sempre più carico di lavoro chiederà aiuto a Rossella temendo di non riuscire a portare a termine i suoi compiti da solo. Tra Viola ed Eugenio la situazione non migliorerà, tra i due infatti continuerà ad aumentare la freddezza e la distanza, Clara invece troverà il coraggio di prendere una sofferta e difficile decisione in merito al suo rapporto con suo padre.

Rossella scoprirà un lato del carattere del dottor Crovi che la infastidirà parecchio. Samiel invece si accorgerà delle reali intenzioni del suo amico Nunzio proprio nel momento in cui un'altra persona metterà in discussione il loro legame d'amicizia.

Lara Martinelli, decisa a portare avanti la sua commedia, troverà il modo di farsi spazio nella vita di Roberto mentre Marina, lontano da Napoli, cercherà di dimenticare tutte le tensioni del passato. Proprio nel momento in cui la donna cercherà di lasciarsi alle spalle tutto il passato, un nuovo colpo di scena cambierà nuovamente la situazione. Nicotera apprenderà la tragica notizia della violenta aggressione in carcere a Tregara e la osa lo getterà nello sconforto temendo gravi ripercussioni per la sua famiglia e per il suo lavoro.

La fuga di Roberto

Roberto, una volta a Procida, confesserà a Marina i suoi reali sentimenti e i due saranno costretti a fare i conti con la realtà. Lara scoprirà la meta della fuga di Ferri e si metterà sulle sue tracce. La notizia della brutale aggressione a Tregara in carcere arriverà anche a Clara che si lascerà andare a nuovi momenti di crisi e disperazione. A Palazzo Palladini invece, Mariella si convincerà di non stare simpatica a Serena e ad Angela e per questo motivo cercherà un modo per risolvere la situazione. La donna però nonostante i suoi sforzi, otterrà l'effetto contrario.