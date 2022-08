Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 nella settimana da lunedì 8 fino a venerdì 12 agosto 2022, sono ricche di colpi di scena.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, infatti, Nunzio sarà più determinato che mai a rintracciare Chiara. Nel frattempo Roberto proporrà a Marina di convivere e lei, almeno all’inizio, sarà invasa da qualche incertezza.

Ornella e suo marito, intanto, si riappacificheranno e passeranno del tempo piacevole con Viola e suo marito, ma questa apparente serenità durerà molto poco.

Un posto al sole: Nunzio rischia di cacciarsi nei guai

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, a casa Bruni-Giordano la situazione sarà inizialmente negativa. Da una parte Ornella continuerà a mostrare insicurezza e dall’altra Raffaele non saprà proprio lenire la fragilità della moglie. Viola cercherà di fare qualcosa per far riconciliare i due, ma i suoi tentativi non andranno a buon fine.

Intanto Mariella metterà in campo un piano, che però non farà colpo su Guido, mentre la famiglia Boschi sarà in procinto di partire per le vacanze.

Nunzio, invece, non vorrà saperne di interrompere le ricerche di Chiara e porterà avanti il suo piano. Sarà così che il figlio di Franco ripristinerà un suo talento per racimolare del denaro da utilizzare per assumere un investigatore privato.

Questo piano però, sembrerà destinato a sfumare perché rischierà di mettersi contro un vecchio rivale.

Michele incrocia Silvia e Giancarlo: le nuove puntate di Un posto al sole

Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Raffaele non avrà alcuna intenzione di cedere alla freddezza della moglie Ornella. Intanto Mariella coinvolgerà anche Cotugno nel suo piano atto a far digerire una certa novità (ancora ignota) al marito.

La messinscena di Manuela, nel frattempo, andrà avanti, contando anche sull’appoggio di Serena, che, dopo averci riflettuto, deciderà di non rivelare a nessuno quello che sta accadendo e continuerà a reggerle il gioco con Niko.

Michele, invece, incontrerà per puro caso la sua ex moglie insieme al suo nuovo compagno Giancarlo.

Nonostante l’imbarazzo, la coppia informerà il giornalista di essere in partenza per le vacanze.

Upas, anticipazioni: Roberto e Marina assumono una nuova domestica

Roberto e Marina conosceranno una ragazza piuttosto enigmatica, che assumeranno come nuova collaboratrice domestica.

Intanto fra Ornella e Raffaele il clima si rasserenerà e i due trascorreranno una magnifica giornata insieme a Eugenio e Viola. Questa giornata, però, finirà in modo del tutto triste: per il momento le anticipazioni non danno dettagli su quale sia l'evento drammatico che accadrà.