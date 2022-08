È sempre pronta a stupire la soap opera turca Terra amara (Bir Zamanlar Cukurova), ambientata nella Istanbul degli anni Settanta e in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì nel daytime pomeridiano. Gli spoiler riguardanti i nuovi episodi che occuperanno il piccolo schermo tra qualche settimana, raccontano che, a causa dell’inaspettata relazione sentimentale che Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) intraprenderà con la new entry Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) per lasciarsi alle spalle una storia tormentata, si creerà una frattura nel rapporto tra Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Gülten Taşkın (Selin Genç): la domestica degli Yaman finirà per ritrovarsi senza lavoro su richiesta della madre del piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

Trame turche, Terra amara: Yilmaz nasconde la sua relazione con la dottoressa Müjgan a Gulten

Nelle prossime puntate dell’amata telenovela, composta da quattro stagioni e in onda su Canale 5, non passerà inosservato il corteggiamento di Yilmaz alla nuova dottoressa Müjgan. A ingelosirsi non sarà solamente l’ex Zuleyha, dato che anche Gulten, segretamente innamorata di Akkaya, si dispererà. La domestica, quando verrà a conoscenza del fidanzamento dell’ex detenuto, con una scusa convincerà la padrona Hunkar (Vahide Perçin) a mandarla nel paesello. Grazie a questo escamotage la fanciulla metterà piede nella fabbrica di Yilmaz.

Akkaya mentirà alla sorella di Gaffur (Bülent Polat), facendole credere di non essere per niente interessato alla nuova dottoressa.

Parecchio delusa, la fanciulla verrà consolata dalla cognata Saniye (Selin Yeninci) quando la vedrà piangere nella villa degli Yaman.

Zuleyha su tutte le furie con Gulten, Hunkar licenzia la sorella di Gaffur

La situazione prenderà una brutta piega poiché, dopo essere tornata a lavorare al servizio di Hunkar e Demir la sorella di Gaffur farà i conti con l’ira di Zuleyha, ancora arrabbiata con lei per non aver fatto avere a Yilmaz le sue lettere d’amore in cui aveva svelato che in realtà non ha sposato di sua volontà il marito Demir (Murat Ünalmış).

Gulten si difenderà accusando Altun di essere così furiosa per la sua gelosia nei confronti della vicinanza tra Yilmaz e Müjgan: la protagonista dello sceneggiato, dopo aver avuto l’accesa discussione con la domestica, farà una proposta a Hunkar, dato che le chiederà di licenziare la fanciulla facendole sapere che ha parlato male di lei e Akkaya. La signora Yaman non perderà tempo per agire cacciando via dalla sua tenuta la sorella del suo capomastro Gaffur, assicurandole però di affidarle un nuovo lavoro.