Le puntate di Beautiful in onda a inizio settembre riserveranno molte novità soprattutto per Bill e Liam visto che usciranno finalmente dal carcere. Per Justin cominceranno invece i guai, visto che Bill non lo perdonerà per averlo tradito e lo caccerà non solo dal suo ufficio, ma anche dalla Spencer Publications. Intanto sembrerà essere arrivato al capolinea il matrimonio tra Eric e Quinn dopo la scoperta del tradimento della donna con Carter.

Liam e Bill scarcerati grazie a Thomas: anticipazioni Beautiful

Per Liam e Bill Spencer arriverà il momento di uscire dal carcere.

Accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 fino al 10 settembre 2022. Secondo le anticipazioni, si viene a sapere che Hope riuscirà a liberare Thomas dalla gabbia in cui Justin l'avrà rinchiuso. I due ragazzi quindi, correranno alla polizia per parlare con il tenente Baker e mostrargli il video testamento di Vinny. Anche Baker quindi, capirà che Vinny si è suicidato e che Liam quindi è stato incastrato. Pertanto, sia Liam che Bill saranno scarcerati.

Bill scopre che Justin lo ha tradito: spoiler Beautiful al 10 settembre

Ovviamente, i due Spencer non potranno far altro che ringraziare Thomas, perché sarà solo grazie a lui che saranno riusciti ad uscire di prigione. Per Bill Spencer sarà arrivato anche il momento di scoprire un'amara verità.

Nel corso dei nuovi episodi di Beautiful, sarà sempre Thomas a raccontargli tutto ciò che avrà combinato Justin. Bill verrà quindi a sapere che quello che credeva un fidato amico, lo avrà invece tradito. Una verità che il magnate non prenderà affatto bene. Nel dettaglio, lo si capirà nel momento in cui Bill e Justin si incontreranno proprio alla Spencer Publications.

L'avvocato chiederà scusa al magnate, pentito delle sue azioni.

Bill non perdona Justin e lo caccia dalla Spencer

Nel frattempo, anche Ridge, Brooke e Katie verranno a sapere del doppio gioco di Justin e di come l'avvocato abbia rinchiuso Thomas in gabbia per impedirgli di rivelare la verità sulla morte di Vinny. Nel corso delle trame in onda dal 4 al 10 settembre, i fan di Beautiful vedranno come andrà a finire il confronto tra Bill e Justin.

Ebbene, come era prevedibile, Bill sarà su tutte le furie dopo aver scoperto il doppio gioco dell'avvocato. A nulla varranno le scuse di Justin che verrà cacciato da Bill sia dal suo ufficio che dalla Spencer Publications. Insomma, Bill non avrà nessuna intenzione di perdonare quello che sino a quel momento credeva essere il suo più fidato amico e braccio destro. Nel frattempo, Quinn ed Eric si prepareranno ad affrontare la causa di divorzio e ironia della sorte, sarà proprio Carter a rappresentare Eric.