Lunedì 15 agosto cambia la programmazione Mediaset in daytime. Terra Amara e Un altro domani, le due nuove soap che stanno spopolando nella fascia del pomeriggio di Canale 5, non saranno in onda con nuovi episodi in prima visione assoluta.

Gli spettatori e appassionati che, dalle 14:40 si collegheranno sulla rete ammiraglia del Biscione per seguire le nuove vicende di Zuleyha e quelle di Carmen e sua nipote Julia, faranno i conti con una "spiacevole" sorpresa.

Terra Amara e Un altro domani si fermano: cambio programmazione Mediaset 15 agosto

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset si verificherà il prossimo lunedì 15 agosto 2022, quando in daytime risulta cancellato l'appuntamento con Terra Amara e Un altro domani

La soap opera turca, così come quella spagnola, risultano eccezionalmente sospese dal palinsesto di Canale 5 per la giornata di Ferragosto.

Alle 14:40, quindi, non ci sarà spazio per le nuove puntate delle due soap, dato che i vertici della rete hanno preferito non trasmettere episodi inediti in una giornata di festa per milioni di Italiani.

Ecco cosa sostituisce Terra Amara e Un altro domani

E così, al posto dei nuovi episodi delle due soap, ci sarà spazio per la messa in onda di due nuove puntate della fiction Grand Hotel che, normalmente, va in onda solo al sabato pomeriggio su Canale 5.

Situazione differente, invece, per quanto riguarda l'appuntamento con Beautiful. Per la giornata del 15 agosto, in casa Mediaset hanno scelto di non rinunciare alla messa in onda della seguitissima soap americana con Ridge e Brooke, la quale però subirà lo stesso una piccola variazione.

Questo lunedì, infatti, Beautiful andrà in onda con un singolo episodio, quello delle 13:40 e non ci sarà il raddoppio alle 14:10, come sta accadendo in queste settimane.

A settembre, nuovo cambio programmazione per le due soap

In attesa di rivedere in onda le due soap dal 16 agosto in poi su Canale 5, resta da capire quella che sarà la programmazione ufficiale delle due soap con l'inizio della nuova stagione televisiva autunnale 2022.

Mediaset, infatti, ha confermato "a mani basse" tutti gli appuntamenti di successo che contraddistinguono il pomeriggio della rete ammiraglia, tra cui Uomini e donne di Maria De Filippi e Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso.

Di conseguenza, con il ritorno di queste trasmissioni, bisognerà trovare una nuova collocazione per le due soap opera che dovranno abbandonare la fascia oraria che va dalle 14:40 alle 16:40 circa.

Di sicuro, però, i vertici della rete non avranno intenzione di rinunciare all'appuntamento con le due seguitissime soap che, questa estate, hanno permesso alla rete ammiraglia di confermare la sua leadership nella fascia del primo pomeriggio, anche in assenza dei "programmi titolari" come Uomini e donne e Amici.