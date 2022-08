Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 5 a domenica 11 settembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Liam e Bill usciranno di prigione, grazie a Thomas che mostrerà alla polizia il video sul cellulare in cui verrà dimostrato che Vinny si è suicidato.

Nel frattempo, Bill scoprirà che Justin voleva impossessarsi della sua azienda e quindi, anche se l'avvocato chiederà scusa a Spencer, quest'ultimo non lo perdonerà e lo licenzierà.

A quel punto Justin andrà da Ridge e Thomas, dirà che sarà pronto ad unirsi a loro e racconterà tutti i segreti di Bill e della sua azienda, però a patto che i due non lo denuncino per ciò che ha fatto. I Forrester accetteranno la proposta dell'avvocato che inizierà a lavorare per loro.

Liam e Bill usciranno di prigione

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Hope libererà Thomas e insieme andranno alla polizia, per scagionare Liam. Quest'ultimo, però, starà per essere trasferito in un carcere di massima sicurezza.

Intanto, Quinn dovrà lasciare la casa di Eric dopo quanto successo. Poco dopo, Logan e Forrester junior proveranno a convincere Baker che Liam è innocente. In particolare, Thomas riuscirà a mostrare ai poliziotti il video sul suo telefono che farà uscire Liam e Bill di prigione.

Allo stesso tempo Eric, anche se sarà arrabbiato con Carter, deciderà di non licenziarlo, ma vorrà che sia lui ad occuparsi del suo divorzio.

Bill non perdonerà Justin

Successivamente, Brooke sarà molto soddisfatta perché Quinn sarà andata via da casa Forrester. Nel mentre, Bill, Katie e Ridge scopriranno che Justin aveva rinchiuso Thomas, in quanto l'avvocato voleva impossessarsi dell'azienda Spencer.

Poco dopo, Justin si pentirà delle sue azioni, ma Bill non lo perdonerà e deciderà di licenziarlo. Nel frattempo, Carter dirà a Quinn che Eric ha deciso di non mandarlo via, ma anzi vorrà farsi rappresentare nella causa di divorzio contro di lei. Allo stesso tempo, Justin andrà da Ridge e Thomas per racconterà tutti i segreti della Spencer publications, a patto che i due non lo denuncino per le sue azioni.

Finn vorrà sposare Steffy

Infine, Finn chiederà a Steffy di convolare a nozze. Invece, Justin offrirà i suoi servizi alla Forrester, invece BIll vorrebbe vedere in prigione il suo ex avvocato. Intanto, tra Carter e Quinn rinascerà la passione.

Non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate per scoprire come proseguiranno le vicende dei vari protagonisti delle famiglie Logan, Spencer e Forrester.