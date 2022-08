Tra Züleyha e Yilmaz tornerà l'amore di un tempo nei prossimi episodi di Terra Amara in onda su Canale 5. I due saranno nuovamente vicini e il ragazzo le proporrà di fuggire, insieme anche al piccolo Adnan, cosa risponderà Züleyha? Intanto Hatip scoprirà che Sermin l'ha tradito, sarà proprio Yilmaz a dirgli che la donna ha ricevuto del denaro da Hünkar per testimoniare a favore di Demir.

L'incontro segreto di Yilmaz e Züleyha

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Yilmaz si recherà a villa Yaman perché avrà bisogno di parlare con Hünkar, ma stranamente non troverà nessuno, nemmeno i dipendenti della tenuta lo riceveranno.

A casa però ci sarà Züleyha, che sentendo le urla di Yilmaz si avvicinerà per chiedergli cosa vuole.

La ragazza, quando capirà che il giovane vuole parlare con Hünkar, gli dirà che la donna si trova in tribunale per il processo a carico di Demir. Allora Yilmaz ne approfitterà e si concederà qualche momento in compagnia del suo grande amore. Si nasconderanno in una piccola villa in fase di ristrutturazione.

La proposta di Yilmaz per Züleyha

I due saranno "pericolosamente" vicini, un po' come ai vecchi tempi. Lui le dirà: "Non ce la faccio, penso a te tutto il giorno, non posso vivere senza di te". Ovviamente chiederà alla ragazza se pensa a lui e anche lei gli confesserà i suoi sentimenti: "Non riesco a smettere di pensare a te nemmeno per un secondo.

Mi sono innamorata di te dal primo momento in cui ti ho visto".

Entrambi si sono costruiti una vita, Yilmaz con Müjgan e Züleyha con Demir, ma nonostante ciò il ragazzo vuole scappare con Züleyha e Adnan. Vuole cambiare il loro destino e lui "sarà come un padre per Adnan"; in realtà nemmeno sospetta che il piccolo sia realmente suo figlio.

Yilmaz ha già proposto alla giovane di scappare con lui, ma lei aveva detto di no, cosa deciderà questa volta?

Il tradimento di Sermin

Ma perché Yilmaz vorrà parlare con Hünkar? Perché scoprirà che Sermin ha ricevuto del denaro da lei per testimoniare a favore di Demir. Si darà un gran da fare per trovare Sermin: vorrà che cambi la sua dichiarazione e impedirle di liberare Demir.

Per sapere dove si trova farà visita ad Hatip e gli racconterà che Sermin ha ricevuto del denaro per far liberare Demir. Hatip rimarrà sorpreso della cosa, visto che insieme alla donna avevano progettato di distruggere la famiglia Yaman, invece Sermin l'ha tradito. Hatip non saprà nemmeno dove si trovi Sermin, anche se Yilmaz crederà che gli stia nascondendo qualcosa, per questo motivo inizierà a cercarla da solo. Anche Hatip, per conto suo, inizierà a cercare Sermin e non esiterà a usare tutti gli escamotage necessari per trovarla.