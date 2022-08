Non sta attraversando un buon periodo Francesco Chiofalo. Sebbene il diretto interessato non abbia dato aggiornamenti ai fan dopo aver mostrato il suo ingresso in ambulanza qualche giorno fa mentre si trovava a Catania, giungono novità attraverso le segnalazioni di alcuni utenti del web e le parole di Deianira Marzano. Infatti la blogger ha postato un video che le è stato inviato da un suo follower in cui si vede chiaramente il personal trainer romano mentre si muove in aeroporto su una sedia a rotelle con il viso cupo. Deianira ha poi aggiunto che sta facendo altri controlli.

Francesco impossibilitato a camminare

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto a Francesco mentre si trovava in Sicilia per partecipare a un evento ma è evidente che ancora oggi il romano non sta bene. Già all'indomani delle Instagram Story postate dal giovane in cui si sentiva in maniera confusa che Francesco lamentava di non avere più sensibilità a una gamba, Marzano incalzata dalle domande dei suoi seguaci aveva fatto sapere che la situazione non è per nulla semplice ma che non avrebbe detto nulla di più per rispettare la privacy di Chiofalo.

Oggi giungono novità che non sono affatto confortanti. Mentre Francesco resta in silenzio, la blogger esperta di Gossip ha ripostato sul suo profilo Ig un video ricevuto da un utente che mostra Chiofalo in sedia a rotelle spinto da un OSS all'aeroporto di Roma Fiumicino, quindi al rientro da Catania.

'Era messo piuttosto male. Non camminava', ha scritto l'utente parlando del suo incontro con Francesco, aggiungendo poi di averlo visto davvero giù di tono.

Nuovi controlli per Francesco a Roma

Successivamente, Deianira ha aggiunto qualcosa in più, visto che lei stessa ha detto di avere un rapporto di amicizia con Francesco e di averlo sentito telefonicamente già dopo l'evento del pronto soccorso.

'Ieri sera era al San Camillo perché stava facendo degli approfondimenti dal suo neurologo', ha scritto la blogger. E in effetti Chiofalo è un paziente dell'ospedale romano, visto che lì si è sottoposto a due operazioni, una per un tumore benigno al cervello e un'altra per una massa da rimuovere dai setti nasali.

Aggiungendo che adesso si sta riposando, Deianira ha affermato che secondo lei ha fatto bene a rendere pubblico quanto gli stava accadendo visto che era lontano da casa e voleva lasciare una testimonianza.

Inoltre, Francesco avrebbe deciso di chiudere il suo profilo in seguito a numerosi insulti ricevuti dopo essersi mostrato in lacrime mentre accedeva all'autoambulanza. Adesso non resta che attendere ulteriori aggiornamenti, con la speranza che a darli sia direttamente Francesco, rassicurando i fan sulle sue condizioni di salute.