In un'intervista al Corriere della Sera, Rkomi (Mirko Manuele Martorana vero nome all'anagrafe dell'artista) ha commentato il Gossip che sta circolando sull'ex Paola Di Benedetto e Blanco. Nel dettaglio, si mormora di un presunto flirt tra la speaker radiofonica e il cantante milanese. Rkomi ha spiegato di non essere infastidito dai pettegolezzi, ma di ringraziarli perché in alcuni casi fanno aprire gli occhi.

Che cosa pensa Mirko?

Paola Di Benedetto e Rkomi non hanno mai ufficializzato la frequentazione. L'unica volta in cui i due sono comparsi insieme, è stato in uno scatto pubblicato sull'account di Chiara Ferragni.

A distanza di qualche settimana dalla rottura, si mormora di un presunto flirt tra Di Benedetto e Blanco. Intervistato dal quotidiano romano, Rkomi ha fornito la sua opinione sul nuovo presunto flirt della sua ex: "Di Blanco e Paola non so nulla". A proposito della cronaca rosa, il diretto interessato ha ammesso di non essere infastidito dai numerosi pettegolezzi sul suo conto. Al contrario, Rkomi è felice: "Il gossip non mi scoccia, semmai ti fa capire se le relazioni sono o meno importanti". Inoltre, il cantante di "Insuperabile" ha rivelato che è grazie al gossip che si può capire se vale la pena o meno farsi fotografare con una persona al fianco.

Nonostante il cantante non abbia fatto alcun nome o riferimento, il suo ultimo commento potrebbe essere una risposta ai pettegolezzi riguardanti la sua ex Paola Di Benedetto.

La presunta reazione di Paola

A distanza di qualche ora dalle dichiarazioni di Rkomi, Paola Di Benedetto ha postato un messaggio criptico sul proprio account. Nel dettaglio, la giovane ha postato una stories mentre è intenta a fare degli esercizi fisici. Nella didascalia, la diretta interessata ha scritto: "Là dove parla l'ignoranza, l'intelligenza sorride in silenzio".

Secondo alcuni follower dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, il commento sarebbe indirizzato alle dichiarazioni di Rkomi. Al momento né Paola né Blanco hanno commentato il rumor riguardante un loro presunto flirt.

Di Benedetto al centro delle polemiche

In passato, Paola Di Benedetto era stata criticata da alcuni fan.

Nello specifico, alcuni avevano accusato la bella influencer veneta di cambiare spesso fidanzato. In quell'occasione, la diretta interessata aveva smentito categoricamente. Paola infatti, è reduce da una convivenza con il cantante Federico Rossi. Successivamente Di Benedetto ha avuto una breve frequentazione (mai ufficializzata) con Rkomi. Oggi invece, la modella dovrebbe essere single a meno che non decida di confermare le voci riguardanti il rapper milanese Blanco.