Alfonso Signorini avrebbe ricevuto parecchi "no" prima di arrivare a chiudere il cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Simone Rugiati, ad esempio, ha usato i social network per far sapere di non avere nulla a che fare col reality Mediaset; Chadia Rodriguez, invece, avrebbe fatto un dietrofront dopo il sopraggiungere di altre proposte di lavoro. Chi invece potrebbe essere una "vippona" da metà settembre, è Ginevra Lamborghini: la sorella di Elettra avrebbe confermato a persone vicine che presto andrà a vivere nella casa di Cinecittà.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Si allunga giorno dopo giorno la lista dei personaggi famosi che avrebbero detto "no" al GF Vip 7. Nelle ultime ore, per esempio, un cuoco che sembrava vicinissimo al cast del reality Mediaset ha smentito la sua partecipazione con un duro post Instagram. "Signorini e signorine, non lo faccio tranquilli. Fate ridere tutti", ha scritto Simone Rugiati accanto ad una foto che lo ritraeva accanto al logo del programma di Canale 5.

Il nome dello chef toscano era stato inserito nell'elenco dei possibili concorrenti dopo che il conduttore Alfonso ha fatto sapere che nella casa entrerà anche una celebrità capace di preparare "deliziosi manicaretti".

Lo chef stellato, però, ha preso le distanze dalla trasmissione e l'ha fatto anche rivolgendo questo messaggio ad una fanpage: "We sfigati.

Sono settimane che dicono che farà il GF Vip. Siete imbarazzanti e ridicoli. Salutatemi Signorini".

"Io non ho nulla a che fare con voi", ha concluso l'uomo nello sfogo.

Il passo indietro di una possibile concorrente del GF Vip

Un'altra aspirante concorrente del GF Vip 7, di recente sarebbe stata esclusa dal cast. Alessandro Rosica sostiene che la partecipazione di Chadia Rodriguez al reality di Canale 5, sarebbe fortemente a rischio.

Anche se sembrava vicina alla possibilità di entrare nella casa più spiata d'Italia, la rapper avrebbe fatto dei passi indietro perché interessata ad altri progetti di lavoro sopraggiunti in questo periodo.

La cantante, dunque, potrebbe dire "no" ad Alfonso Signorini. Sempre secondo l'esperto di Gossip romano, infatti, un indizio che il conduttore ha dato sui futuri inquilini, riguardava proprio la giovane.

Chi sogna il GF Vip a settembre

Per due celebrità lontane dal cast del GF Vip 7, ce ne sono altrettante che in queste ore sono finite al centro del gossip per una possibile partecipazione al programma Mediaset.

Ginevra Lamborghini, per esempio, avrebbe confermato a persone vicine a lei che tra poco più di un mese entrerà nella casa di Cinecittà. La sorella della cantante Elettra (con la quale non avrebbe un rapporto idilliaco), dunque, dovrebbe essere concorrente della settima edizione del reality che anche quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini.

Intanto l'ex tronista Samantha Curcio ha fatto sapere di aver incontrato Signorini per un colloquio. La protagonista di una recente stagione di Uomini e Donne, infatti, ha raccontato ai follower di Instagram di aver sostenuto un provino per il format di Canale 5, ma di non avere molte speranze di essere scelta come vippona.

"Dal punto di vista umano è andato bene, Alfonso era commosso e si è fatto un sacco di risate", ha svelato la napoletana sui social network.

"Per lo share, credo male. Non sono una che fa gossip, non mi interessa finire in copertina", ha concluso la giovane.