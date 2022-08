Prosegue il periodo positivo per Giulia Salemi sia sotto l'aspetto sentimentale che professionale. L'italo-persiana ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Chi', assieme al suo collega Nicolò De Devitiis e ne ha approfittato per effettuare un bilancio della sua esperienza alla guida del Giffoni Film Festival. In particolare, dopo la sua seconda avventura nella casa del Grande Fratello Vip a cavallo tra il 2020 e il 2021, l'influencer ha trovato l'amore in Pierpaolo Pretelli e ha intrapreso numerosi progetti lavorativi.

Giulia Salemi: 'Il mio desiderio è fare la conduttrice'

Quella del Giffoni Film Festival è stata un'esperienza importante per Giulia Salemi, un traguardo raggiunto in seguito a svariati anni di gavetta da parte dell'ex gieffina. Al settimanale 'Chi' diretto da Alfono Signorini, l'italo-persiana ha affermato che non si sente soltanto una influencer aggiungendo: "Il mio desiderio è fare la conduttrice", con l'obiettivo di portare i giovani a vedere di più la televisione. Quando è sul palco, l'influencer ha dichiarato di indossare una veste più istituzionale e utilizza un linguaggio differente rispetto ai social, riuscendo a mantenere comunque la sua naturalezza.

Salemi si è definita come la Giulia che migliora e diviene più grande.

I giorni trascorsi al Giffoni Film Festival hanno rappresentato una bella gavetta per l'ex gieffina come lei stessa ha evidenziato. L'italo-persiana ha inoltre detto che lei e Nicolò De Devitiis hanno scaldato il pubblico, improvvisando, cantando e ballando. Giulia ha affermato di essere stata accolta in modo perfetto.

Salemi sulla relazione con Pretelli

Alla rivista 'Chi', Giulia Salemi ha anche parlato della sua relazione d'amore con Pierpaolo Pretelli, nata all'interno della casa più spiata d'Italia l'anno scorso. Con il lucano le cose vanno a gonfie vele e vi sarebbero delle indiscrezioni in base alle quali la coppia sarebbe pronta a convolare a nozze.

Sull'eventualità di avere figli Giulia ha dichiarato che ama i bambini ma preferisce dare tempo al tempo.

L'italo-persiana ha dichiarato che è molto accomodante con i bimbi e non è sicura che sarebbe severa proprio come sua madre lo fu con lei, anche se vedendo i risultati, Giulia ha evidenziato che aveva ragione Fariba. Sulla possibilità di matrimonio, Giulia, sorridendo ha affermato che non era brava nello sport: "Ma adesso sono bravissima nella presa del bouquet". L'aspetto più importante per Salemi riguarda la serenità che ha raggiunto e la fa stare bene. Giulia ha poi raccontato un aneddoto, ovvero quando prese casa, i fan della coppia chiamata Prelemi hanno mandato vari accappatoi con le loro iniziali.