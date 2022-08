Il Paradiso delle signore 7 riparte da settembre con le nuove puntate e, tra i volti di spicco della soap, tornerà a esserci Roberto Farnesi, alias il commendatore Umberto Guarnieri.

Una nuova stagione che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena per Umberto, dato che si ritroverà a dover fare i conti con la tremenda vendetta da parte della contessa Adelaide, pronta a prendersi la sua rivincita.

Al fianco di Umberto, però, ci sarà la sua nuova fidanzata: la giovanissima Flora Ravasi, nuovo volto di punta del Paradiso.

Riparte l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7: da settembre su Rai 1

I nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore 7 sono in programma su Rai 1 a partire dal prossimo 12 settembre.

La soap opera tornerà a far compagnia al pubblico con la consueta messa in onda quotidiana alle 15:55 circa, subito dopo il talk show Oggi è un altro giorno.

Ma cosa succederà in queste puntate inedite della soap? I riflettori saranno ben puntati sulle vicende del commendatore Guarnieri, il quale dopo aver chiuso la sua relazione con la contessa, dovrà prendersi le "responsabilità" del suo gesto.

Per Umberto, infatti, comincerà un periodo non facile dal punto di vista personale, dato che si ritroverà nel mirino della contessa.

La guerra tra Umberto e la contessa Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Adelaide, infatti, non ha per niente digerito il comportamento di Umberto, che le ha voltato le spalle senza alcun tipo di preavviso, uscendo allo scoperto in "fretta e furia" con la giovane Flora Ravasi.

Una relazione che sembra aver fatto perdere la testa ad Umberto, tanto da essere disposto a perdere tutto quello che aveva costruito fino a questo momento, pur di seguire il suo cuore.

"Ci sarà da divertirsi nel vedere cosa combinerà la contessa", ha svelato l'attore Roberto Farnesi in una recente intervista aggiungendo che la partenza di questa settima stagione sarà "col botto".

'Non so come evolverà questa stagione', rivela l'attore di Umberto su Il Paradiso 7

"Non so neanche io come evolverà questa stagione", ha aggiunto ancora l'attore che veste i panni di Umberto Guarnieri confermando così che ancora non sa cosa succederà e quali saranno i risvolti di questa guerra che gli spettatori avranno modo di vedere tra il suo personaggio e la contessa, interpretata da Vanessa Gravina.

Di sicuro, Adelaide, proverà in tutti i modi a punire e "colpire" la coppia composta da Umberto e Flora. Adesso che anche lei ha voce in capitolo nella gestione del magazzino, proverà in tutti i modi a far licenziare Flora Ravasi, facendole perdere il posto da stilista che ha conquistato con tanta fatica e sacrificio.