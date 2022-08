Cambio programmazione per Un posto al sole su Rai 3. L'appuntamento con la soap opera campione di ascolti dell'acess prime time, andrà incontro a una sospensione.

Come succede ogni anno, durante il mese di agosto, gli spettatori e appassionati della soap ambientata a Napoli, dovranno rinunciare per un po' di tempo alle puntate inedite di Un posto al sole, la quale però è stata già confermata per tutta la durata della prossima stagione televisiva 2022/2023.

Dal 15 al 19 agosto, sospese le nuove puntate di Un posto al sole su Rai 3

Nel dettaglio, per Un posto al sole è previsto un nuovo cambio programmazione in questo caldo mese di agosto.

La soap sarà in pausa dal 15 al 19 agosto: gli spettatori e appassionati della soap che si collegheranno alle 20:45 su Rai 3 non troveranno le nuove puntate in prima visione assoluta, bensì la riproposizione del programma "I mestieri di Mirko".

Trattasi della prima delle due settimane di sospensione per la soap opera in occasione della consueta pausa estiva.

Inizia la pausa estiva per Un posto al sole: ecco quando ritorna in onda

Un posto al sole, infatti, non è in programma neppure dal 22 al 26 agosto su Rai 3: i nuovi episodi saranno nuovamente in onda a partire da lunedì 29 agosto, come sempre nella fascia dell'access prime time. Un appuntamento che risulta confermato per tutta la prossima stagione televisiva 2022/2023.

Ma cosa succederà nel corso delle nuove puntate, in onda prima della pausa, a partire dall'8 al 12 agosto 2022? Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per un "ritorno di fiamma" che avrà come protagonisti Raffaele e Ornella.

Dopo settimane in cui i due sono stati distanti l'uno dall'altro, costretti a fare i conti con una crisi che ha rischiato di mandare all'aria il loro matrimonio, tornerà finalmente il sereno e l'armonia di un tempo.

Nunzio rischia i guai, Ornella perdona Raffaele: anticipazioni Un posto al sole al 12 agosto

Ornella, infatti, deciderà di mettere una pietra sopra al passato e di lasciarsi alle spalle quel momento di sbandamento che ha avuto suo marito con Elvira. Tra i due coniugi, quindi, ritornerà di nuovo il sereno e decideranno di festeggiare questo lieto evento con una cena assieme ai loro familiari.

Occhi puntati anche su Nunzio: le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che il ragazzo deciderà di chiedere aiuto ad un investigatore privato per scoprire che fine abbia fatto Chiara.

Eppure, i costi di questa indagine, saranno decisamente salati. Nunzio, però, non si lascerà scoraggiare e pur di arrivare al suo intento, sarà pronto a ricorrere anche a metodi poco legali per racimolare il denaro che gli serve. E, in questo modo, Nunzio rischierà seriamente di cacciarsi di nuovo nei guai, proprio come era successo già in passato.