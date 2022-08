Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, incentrata sugli amori, la vita e le varie vicissitudini di alcuni abitanti di un lussuoso albergo della Baviera. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 7 al 13 agosto 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul rapimento di Robert e Ariane, sull'allontanamento di Maja e Florian, sulla notte che trascorreranno insieme Gerry e Max e sulla raccolta fondi a favore di Vogt.

Erik preoccupato per Ariane

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Cornelia si precipiterà da Werner per dargli una bruttissima notizia: Robert ed Ariane sono stati rapiti da un misterioso delinquente. Nel frattempo, la coppia si sveglierà legata l'uno all'altra in un casolare in mezzo al bosco. Dopo vari tentativi, Robert e Ariane riusciranno a slegarsi e a sfuggire al presunto rapitore. Quello che Saalfeld non sa è che il presunto rapimento è stato organizzato da Ariane con l'aiuto di Erik: infatti, la donna telefonerà ben presto al suo complice per assicurargli che il piano procede a gonfie vele. Poco dopo, però la Kalenberg farà una sconcertante scoperta. A quel punto, Robert e Ariane cercheranno di fuggire nel bosco, fino a quando la donna non si farà male ad una gamba costringendo Saalfeld a caricarla in braccio per portarla in salvo.

Il gesto di Robert colpirà moltissimo Ariane che inizierà a vederlo con occhi diversi.

Maja si allontana da Florian

Al Furstenhof, Erik inizierà a preoccuparsi a causa della mancanza di notizie della sua complice. Ricordandosi le parole di Vogt, Cornelia inizierà a sospettare che, dietro l'assenza di Robert, ci sia Ariane: deciderà così di andare a salvare il suo amato in piena notte da sola.

Maja rimarrà devastata nello scoprire che Florian ha trascorso la notte con Constanze. Convinta che il suo ex non la ami più, la giovane si allontanerà da lui senza sapere che, in realtà, è esattamente quello che vuole Vogt. Più tardi, Constanze si scuserà con Maja per aver trascorso una notte con Florian, riappacificandosi con lei.

La pace delle due sorellastre porterà Constanze a credere che Maja le abbia dato la sua benedizione per restare con Florian.

Gerry e Max si riavvicinano

Max e Vanessa riusciranno a trovare in tempo Gerry e a convincerlo a tornare a casa. Andrè e i Sonnbichler saranno molto felici della notizia anche se dopo Hildegard sarà costretta ad ascoltare casualmente una telefonata. Max non cambierà idea nel voler mandare il fratello in un appartamento super visionato. Quest'ultimo non sarà più in grado di contrastare la volontà del fratello e deciderà di accettare mansuetamente il proprio destino, chiedendo soltanto a Max di poter trascorrere un'ultima notte con lui prima di congedarsi. Sarà proprio in quell'occasione che i due fratelli ritroveranno l'armonia perduta da anni grazie ad un gioco dell'asilo che farà prendere a Max un'importante decisione.

Convinto che la serata di beneficenza organizzata per raccogliere fondi per Florian abbia bisogno di qualcosa di particolare, Hannes chiederà a Constanze di inventarsi qualcosa di folle per allietare la serata.