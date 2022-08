Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Un altro domani, interpretata fra gli altri da Amparo Pinero (Carmen), Ivan Mendes (Kiros), Laura Ledesma (Julia), Aida de la Cruz (Elena), Iago Garcia (Ventura), Silvia Acosta (Patricia) e Gloria Camila Ortega (Cloe). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'8 al 12 agosto 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui litigi fra Diana e Julia, sul riavvicinamento di quest'ultima con Sergio, sull'attentato che subiranno i Velaz de Guevara, sull'avvicinamento fra Kiros e Carmen e sulla decisione di quest'ultima di rifiutare la proposta di matrimonio di Victor.

Julia litiga con Diana

Le anticipazioni di Un altro domani ci segnalano che Julia sarà moto insofferente nei confronti di Diana e chiederà aiuto a Sergio. Cloe si renderà conto di non avere un futuro con Rodrigo a causa della loro visione diversa del futuro e deciderà di confidare i suoi stati d'animo a Maria. In paese, Tirso si recherà nella bottega di Julia per chiederle scusa ma la giovane non sarà molto propensa a perdonarlo. Nel frattempo, i rapporti fra la ragazza e Sergio miglioreranno. Non essendo convinta della sua relazione con Ribero, Cloe inizierà a parlare in chat con un ragazzo di nome Dani. Julia verrà a sapere che una nota rivista di arredamento vorrebbe fare un reportage sulla sua bottega di mobili.

La sua felicità però si scontrerà con la diffidenza di Diana che non sarà molto propensa a pubblicizzare così la nuova attività della figlia. Il comportamento iperprotettivo della madre finirà per infastidire Julia, stanca di essere sempre trattata come una bambina. A quel punto, la giovane troverà conforto in Sergio.

Carmen e Kiros si avvicinano

Cloe continuerà la sua conoscenza con Dani, scoprendo ben presto di essersi infatuata del giovane madrileno. Julia aspetterà con ansia l'arrivo del giornalista nella bottega, ignorando i rimproveri della madre. Il rapporto burrascoso fra Diana e la figlia porterà quest'ultima fra le braccia di Sergio che non aspetterà altro.

La coppia, infatti, finirà per trascorrere una notte insieme che porterà Sergio a non volere più lasciare il paese. Arriverà un nuovo ordine di dieci mobili in bottega che getterà nel panico tutti i suoi dipendenti, spaventati all'idea di dover creare così tanti mobili in soltanto un mese di tempo.

In Guinea, Francisco deciderà di chiedere a Kiros di controllare Carmen ventiquattr'ore su ventiquattro dopo che quest'ultima verrà aggredita. Una notte però una pietra verrà lanciata a Rio Muni contro la finestra della casa dei Velaz dei Guevara. L'evento spaventerà moltissimo Francisco che inizierà a temere per l'incolumità di sua figlia e di tutta la sua famiglia. Victor inizierà a mettere in cattiva luce Kiros, convinto che non sia capace di proteggere Carmen.

Nonostante ciò, Francisco non cambierà idea, deciso più che mai a porre fiducia nel giovane. In questo modo, Kiros e Carmen trascorreranno tantissimo tempo insieme, avvicinandosi moltissimo. Angel si convincerà di voler lasciare Ines, mentre Kiros farà un bellissimo gesto nei confronti di Carmen. L'iniziativa del giovane gli attirerà le antipatie di Victor che nel corso di una cena organizzata per riunire le famiglie VillaNuova e Velaz dei Guevara prenderà di mira il giovane. Carmen se ne renderà conto e prenderà le sue difese dalle angherie di Ventura. Più tardi, la giovane rifiuterà la proposta di matrimonio di Victor e deciderà di ritornare a casa per lo sconforto di Patricia e Francisco. Nonostante questo, Patrizia cercherà di convincere Victor a riprovarci con Carmen che, rientrata a casa, si confiderà immediatamente con Kiros.