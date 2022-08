Le puntate di Terra Amara stanno appassionando i telespettatori di Canale 5. Negli episodi che verranno trasmessi in televisione da lunedì 22 a venerdì 26 agosto ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap turca. A tal proposito, Sabahattin, stanco delle bugie e della cattiveria di sua moglie, annuncerà a Sermin di avere chiesto il divorzio. Nel frattempo, Cengaver andrà da Yilmaz Akkaya e vorrà ucciderlo, ma poi cambierà idea dopo avere parlato con lui. Zuleyha e Gulten, invece, continueranno a soffrire per amore e se la prima tenterà di fuggire a Istanbul, ma verrà fermata, la seconda, verrà rinchiusa da suo fratello Gaffur in una stalla.

Terra Amara, anticipazioni al 26 agosto: Sabahattin dice a Sermin di avere chiesto il divorzio

La relazione fra Sabahattin e Sermin continuerà a non andare bene e il matrimonio per la coppia sarà a un passo dalla fine. Nelle puntate di Terra Amara, che andranno in onda sul piccolo schermo dal 22 al 26 agosto, il medico non tollererà più di dividere la sua vita con sua moglie. Il dottore, infatti, stanco per le bugie della consorte e per il suo atteggiamento, chiederà il divorzio. Le anticipazioni della soap turca rivelano che Sabahattin informerà Sermin di avere iniziato le pratiche per chiudere il matrimonio e, a quel punto, lascerà la tenuta. Al momento, non è chiaro come reagirà la nipote di Hunkar alla notizia.

Terra Amara, episodi al 26 agosto: Cengaver vuole uccidere Yilmaz

Nel frattempo, Yilmaz sarà in pericolo, a causa di Demir. Il signor Yaman, infatti, continuerà a complottare alle spalle del suo rivale in amore e si farà aiutare dal suo amico fidato. Le anticipazioni delle puntate di Terra Amara, che andranno in onda in televisione da lunedì 22 a venerdì 26 agosto, rivelano che Cengaver si recherà alla fabbrica di Akkaya, per ucciderlo.

A quel punto, però, il ragazzo di Istanbul informerà il nemico, che Demir non è l'uomo integerrimo che crede. Pertanto, Cengaver si recherà dal signor Yaman, per cercare di avere spiegazioni su quanto appreso da Yilmaz. Attualmente, non è chiaro come tenterà di giustificarsi il figlio di Hunkar, di fronte alle parole dell'amico.

Terra Amara, puntate al 26 agosto: Gulten e Zuleyha soffrono per amore

Durante gli episodi di Terra Amara, che andranno in onda fino al 26 agosto, inoltre, verranno trattate le vicende sentimentali di Gulten e Zuleyha. Entrambe le giovani, infatti, continueranno ad essere innamorate di Yilmaz. La prima, purtroppo, verrà incatenata e rinchiusa nella stalla, da suo fratello Gaffur, con lo scopo di farle dimenticare il suo amato. La signora Yaman, invece, non sopporterà più l'idea di essere sposata con Demir e tenterà di fuggire a Istanbul, portando il piccolo Adnan. Zuleyha verrà fermata dai gendarmi e avrà un confronto con suo marito, durante il quale, tenterà il suicidio, ma alla fine, tornerà alla tenuta con il consorte.