Le anticipazioni relative all'ultimo appuntamento settimanale di Terra Amara del 5 agosto rivelano che Yilmaz tenterà di uccidere Demir, appiccando il fuoco al capanno in cui l'avrà rinchiuso. Yaman riuscirà però a liberarsi giusto in tempo per non bruciare vivo. Fekeli invece, riuscirà a convincere Yilmaz a non partire, rivelandogli qualcosa del suo passato.

Yilmaz vuole vendicarsi di Demir: trama Terra amara del 5 agosto

Ultimo appuntamento settimanale con le vicende di Zuleyha e Yilmaz, che tanto stanno appassionando i telespettatori di Canale 5.

Nel corso del nuovo episodio di Terra amara, il pubblico scoprirà quale vendetta avrà in serbo Yilmaz nei confronti di Demir. Akkaya infatti, vorrà farla pagare cara al suo rivale, dopo aver saputo da Nazire che è stato proprio Yaman a dare fuoco alle baracche dei contadini. In buona sostanza, Yilmaz vorrà ripagare Demir con la stessa moneta. Akkaya svuoterà il serbatoio della benzina dell'auto di Demir e lo farà in modo che l'auto si fermi in un luogo isolato. Cosa che effettivamente succederà.

Yilmaz cerca di bruciare vivo Demir: Yaman si salva

Dando un sguardo alle anticipazioni di Terra amara, non appena la macchina si fermerà, Yilmaz aggredirà Demir. Poi lo porterà in un capanno dove lo legherà.

Yilmaz coglierà quindi l'occasione per esprimergli tutto il suo odio e disprezzo. Subito dopo, cercherà di uccidere Demir, appiccando il fuoco al capanno. Demir però, poco prima di essere bruciato vivo, riuscirà a liberarsi e a salvarsi. Intanto il fratellastro di Zuleyha, Veli, inviterà a cena Sermin e Fusun. Sermin una volta tornata a casa, si ritroverà a rispondere a una richiesta di Sabahattin, il quale le chiederà ancora una volta di divorziare.

Questa volta Sermin accetterà di divorziare da lui.

Fekeli confessa a Yilmaz di conoscere bene la famiglia Yaman

Nel corso del nuovo episodio in onda il 5 agosto 2022 non si potrà fare a meno di notare come Yilmaz abbia lasciato una via d'uscita a Demir quando ha dato fuoco al capanno. Avrà infatti lasciato un coltello a pochi metri di distanza dall'uomo, per dargli la possibilità di liberarsi.

E infatti questo accadrà. Dunque Yilmaz, alla fine, non voleva davvero uccidere il suo rivale. Sta di fatto che il rapporto tra i due antagonisti della soap Tv turca sarà sempre più complicato. In tutto questo, si intrometterà Fekeli, il vecchio boss che avrà preso Yilmaz Akkaya sotto la sua ala protettrice. Il boss riuscirà a impedire che Yilmaz parta e se ne vada da Kukurova. Lo farà svelandogli di conoscere molto bene la famiglia Yaman e di avere con loro dei conti in sospeso. Pertanto, la figura di Fekeli, sarà centrale anche nelle prossime puntate di Terra amara.