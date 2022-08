Nuovo appuntamento con le notizie su Terra Amara, la popolare soap opera che ogni giorno è vista da sempre più telespettatori sulle reti Mediaset. Le trame degli episodi dal 29 agosto al 2 settembre rivelano che Hunkar Yaman e Ali Fekeli si incontreranno di nascosto mentre Cengaver Cimen verrà malmenato da Demir durante una rissa.

Terra Amara, prossimi episodi italiani: Cengaver e Demir arrivano alle mani

Le anticipazioni di Terra Amara sui prossimi episodi italiani segnalano che Sermin scoprirà che Veli non risulta tra gli ospiti di un albergo e deciderà di informare la sua migliore amica Fusun.

Zuleyha, intanto, cercherà di passare il tempo ricamando. Un hobby, che tuttavia non genererà consensi da parte del marito, tanto da dare vita a tesi scontri. In seguito, Demir e Cengaver passeranno la serata in un pub, dove avranno un bruttissimo diverbio. I due amici, infatti, arriveranno alle mani. Un litigio, che arriverà alle orecchie di Ylmaz, il quale vorrà usare la situazione a suo vantaggio. Purtroppo Akkaya sarà all'oscuro che si tratta di una montatura organizzata da Demir e Cimen, intenzionati a tendergli una trappola mortale. Fortunatamente il piano dei due amici non avrà esito positivo visto che il protagonista e il suo padrino riusciranno a scappare dall'esplosione acui erano destinati all'insaputa di Cengaver e Demir.

Zuleyha evita d'incontrare Yilmaz

Nelle puntate di Terra Amara fino al 2 settembre, Zuleyha parteciperà ad un meeting presso l'associazione in cui è socia Hunkar. Ma ecco, che la protagonista chiederà alla suocera di poter andarsene quando sopraggiungerà Yilmaz.

Allo stesso tempo, Fekeli si recherà a parlare con Hunkar. In questo frangente, Ali informerà l'amata che non è a conoscenza della verità, riguardo la morte di Adnan.

Hunkar e Fekeli si incontrano di nascosto

Nel frattempo, Zuleyha e suo marito si recheranno ad una festa di fidanzamento, dove sarà invitato anche Yilmaz, che lei credeva morto. A tal proposito, ci sarà un violento litigio tra Demir e sua moglie. Il giovane Yaman, infatti, sarà accecato dalla gelosia, tanto da sospettare che Altun sia ancora innamorata di Akkaya.

Gaffur, invece, fuggirà dall'esilio dove si era nascosto per coprire Gulten, andata a lavorare per Yilmaz alla tenuta. Hunkar e Fekeli si incontreranno di nascosto per siglare una tregua tra i loro figli. Purtroppo Demir non sembrerà intenzionato a sotterrare l'ascia di guerra e ne parlerà con Cangaver. Cosa deciderà di fare il marito di Zuleyha?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per vedere come evolverà questa story-line, che sta tenendo alta l'attenzione del pubblico da casa.