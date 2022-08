Si preannuncia ricco di tensioni l’episodio della soap opera di origini turche Terra Amara, che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset l’11 agosto 2022. Le anticipazioni riportano che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) farà una pazzia dopo aver scoperto durante una festa che il suo amato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) non ha affatto perso la vita a causa di un incendio scoppiato durante la sua detenzione in carcere.

La fanciulla si ribellerà al marito Demir Yaman (Murat Ünalmış) nell’istante in cui la costringerà a salire in auto per tornare a casa: durante il tragitto la protagonista dello sceneggiato si getterà dalla vettura, procurandosi delle ferite al volto e alle braccia.

Anticipazioni Terra amara, episodio dell’11 agosto: Zuleyha apprende che Yilmaz non è morto

Nel corso della trentesima puntata della telenovela che continua a ottenere degli ascolti record e in onda su Canale 5 giovedì 11 agosto, Demir finalmente avrà la risposta a un suo dubbio, non appena verrà a conoscenza che ad aiutare Yilmaz ad arricchirsi è stato Fekeli (Kerem Alışık) con cui ha condiviso la cella del carcere, e colui che fu accusato vent’anni prima dell’omicidio di suo padre Adnan. A questo punto a proposito di Akkaya parteciperà a una festa che si terrà nel club della città di Adana, in cui non mancheranno i più prestigiosi imprenditori: Zuleyha essendo tra gli invitati insieme al marito, manifesterà il desiderio di parlare con il suo ex quando lo vedrà vivo e vegeto.

A mettere il bastone tra le ruote alla fanciulla ovviamente sarà il marito, che però farà i conti con i capricci della stessa, dato che si lancerà dall’automobile in corsa diretta verso la tenuta Yaman: a causa della caduta la donna perderà i sensi.

Yilmaz è convinto che Zuleyha non lo ami più, Sabahattin parla di divorzio alla moglie Sermin

Dopo essere stata curata dal dottor Sabahattin (Turgay Aydın), la madre del piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) non avrà altra scelta oltre a quella di scusarsi del suo atteggiamento con l’uomo che ha sposato. Yilmaz invece dopo aver visto Zuleyha sarà certo di aver avuto l’impressione che non provi più alcun sentimento nei suoi confronti: a far riflettere l’ex detenuto ci penserà il suo padrino Fekeli, invitandolo a non arrendersi e quindi a lottare per riaverla al suo fianco.

Nel contempo Sermin (Sibel Taşçıoğlu) non nasconderà la sua delusione a Sabahattin, per non essere stata invitata all’importante evento: quest’ultimo vuoterà il sacco con la moglie dicendole di non aver voluto partecipare alla festa. Per finire quando il dottore parlerà di divorzio, la donna non nasconderà la sua evidente contrarietà.