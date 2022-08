La serie televisiva di origini turche Terra Amara che continua a portare a casa degli ottimi ascolti, prosegue la sua consueta messa in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5. Nelle prossime puntate in onda sul piccolo schermo italiano, ci sarà sempre più astio tra i due rivali in amore Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Demir Yaman (Murat Ünalmış). Dalle anticipazioni si evince che il protagonista principale sottrarrà i dipendenti al suo nemico, portandoli quasi tutti dalla sua parte.

Trame turche, Terra amara: Demir vieta a Zuleyha di uscire dalla sua camera, Yilmaz investe Mistik

Gli spoiler dei nuovi episodi della soap opera in programma sulla rete ammiraglia Mediaset riportano che Zuleyha (Hilal Altinbilek) rimarrà abbastanza sconvolta nell’istante in cui vedrà Yilmaz in carne e ossa durante una festa importante. Dopo aver appreso quindi che il suo amato non ha affatto perso la vita a causa di un incendio scoppiato in carcere come le avevano fatto credere, la fanciulla sarà decisa ad avere un confronto con lo stesso: a impedire alla donna di parlare con il suo ex sarà il marito Demir arrivando addirittura a rinchiuderla nella sua camera, dopo averla riportata nella tenuta.

Intanto anche Akkaya manifesterà l’intenzione di confrontarsi con colei che avrebbe dovuto sposare, con la convinzione che abbia smesso di amarlo. Il protagonista dello sceneggiato mentre sarà in procinto di raggiungere la tenuta degli Yaman però farà i conti con una spiacevole disavventura, poiché investirà il giovane pastore Mistik, che per fortuna, dopo essere stato operato d'urgenza, sfuggirà alla morte.

Hunkar tenta di mettere in cattiva luce Akkaya, i lavoratori si scagliano contro Demir

Il capomastro Gaffur (Bülent Polat) quando saprà dell’incidente di Yilmaz non perderà tempo per mettere al corrente Hunkar (Vahide Perçin): quest’ultima coglierà l’occasione al volo, dato che dopo aver corrotto con del denaro Hasan, il padre di Mistik farà in modo che i dipendenti della sua tenuta credano che Akkaya non abbia prestato soccorso al bambino quando ha rischiato di ucciderlo.

L’obiettivo della signora Yaman sarà quello di far schierare i lavoratori contro l’ex detenuto.

Yilmaz per merito della testimonianza di Nazire dimostrerà di aver fatto il possibile per salvare Mistik pagando persino le sue cure in ospedale, dopodiché oltre ad invitare i braccianti a ribellarsi agli Yaman proporrà loro di lavorare nelle terre del suo padrino Fekeli (Kerem Alışık): ad avere la meglio quindi sarà Akkaya, quando la maggior parte degli operai avvierà una guerra contro Demir.