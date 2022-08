Un nuovo colpo di scena attende i telespettatori di Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, rivelano che Hunkar e Fekeli si rivedranno e dal loro dialogo emergerà che in passato i due si sono amati. Il sentimento da parte del padrino di Yilmaz non sembrerà essersi mai spento nonostante siano passati tanti anni e nonostante l'uomo abbia passato ben 20 anni in carcere accusato dell'omicidio del padre di Demir. Insomma, gli intrighi a villa Yaman sembreranno non finire mai.

Fekeli si allea con Yilmaz contro gli Yaman

Le anticipazioni delle puntate turche di Terra amara prendono il via dalla storia personale di Fekeli.

L'uomo ha passato due decenni della sua vita in carcere accusato della morte del padre di Demir e quindi del marito di Hunkar. Dopo la grazia ricevuta, Fekeli lascerà il carcere e deciderà di prendere sotto la sua ala protettrice il giovane Yilmaz, al quale racconterà cosa lo lega alla famiglia Yaman, oltre a dire al giovane di aver perso moglie e figli in un incidente stradale.

Senza dare troppe spiegazioni sui fatti per cui è stato incriminato, Fekeli deciderà di fingere la sua morte facendo pubblicare un necrologio per poter operare liberamente nell'ombra. L'operazione di Hunkar e il fatto che la donna rischierà la sua vita, però, spingeranno Fekeli a recarsi all'ospedale per vedere la donna, alla quale si rivolgerà mentre lei è in coma con toni amorevoli.

Quando la suocera di Zuleyha si riprenderà vedrà da lontano la sua vecchia conoscenza e informerà il figlio che l'ex detenuto è vivo.

Fekeli si presenta a casa di Hunkar

Demir non perderà tempo a mettere in piedi un piano con l'aiuto dell'amico Cengaver per attirare in trappola sia Fekeli che Yilmaz, avendo capito che dietro la ricchezza del suo rivale in amore c'è proprio l'aiuto dell'ex detenuto.

Ma il tentato omicidio di padrino e figlioccio fallirà miseramente e Fekeli andrà direttamente alla villa Yaman cogliendo di sorpresa Hunkar. Fekeli quindi darà alla donna la conferma di essere vivo ma preciserà di aver sofferto per essere stato considerato l'assassino di Adnan, il padre di Demir.

Fekeli ricorderà a Hunkra che lei sa bene come sono andati i fatti che hanno portato suo marito alla morte.

La suocera di Zuleyha allora riferirà all'uomo che ha sempre impedito che Demir si vendicasse con lui della morte del padre, ma il padrino di Yilmaz racconterà dell'attentato messo in piedi proprio dal figlio e da cui è riuscito a sfuggire appena in tempo. Il dialogo tra i due si farà sempre più aspro fino a che a Fekeli inviterà Hunkar a essere sincera.

Hunkar deciderà di tenere nascosto al figlio l'incontro con Fekeli, ma la donna non saprà che sia la nonna Azize che Zuleyha hanno visto Fekeli alla villa. Per scoprire cosa succederà quando Demir scoprirà la verità non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia.