Trascorso un anno dall'ultimo incontro, Zuleyha avrà la possibilità di rivedere il suo grande amore, Yilmaz. Il dialogo tra i due, però, andrà molto male e non sarà per nulla romantico come sognerebbero i fan di Terra Amara. Le anticipazioni che provengono dalla Turchia, infatti, svelano che, ad organizzare l'incontro, sarà proprio Demir che sfrutterà la situazione a suo vantaggio. Yaman minaccerà la moglie di non farle vedere mai più suo figlio se non mentirà a Yilmaz dicendogli di lasciare il paese perché lei è ormai innamorata del suo legittimo consorte.

Zuleyha, suo malgrado, sarà costretta a seguire le istruzioni del marito.

Il ricatto di Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara. Seguendo la storyline della soap turca, dopo la scoperta che Yilmaz è vivo, Zuleyha farà di tutto per cercare di incontrarlo per parlare con lui. La donna tenterà la fuga con il suo bambino ma purtroppo verrà fermata dal marito prima che il pullman che avrebbe dovuto condurla a Istanbul possa partire. A questo punto, Demir, infuriato, punirà la donna e per evitare che possa ancora tentare di andare via, le sottrarrà il figlio affidandolo alle cure di una sua dipendente. Zuleyha sarà disperata ma il marito sembrerà non cedere alle sue richieste di farle riabbracciare Adnan.

Demir, a questo punto, cercherà di far allontanare Yilmaz per sempre facendo leva proprio sull'affetto materno. Dopo aver saputo dalla madre che Yilmaz sarebbe disposto a lasciare il paese solo se fosse Zuleyha a chiederlo, Yaman organizzerà un piano. Dopo aver portato la moglie davanti alla casa dove sta il piccolo Adnan, Demir permetterà a Zuleyha di averlo di nuovo tra le braccia solo se chiederà a Yilmaz di allontanarsi e affermerà di essere innamorata di lui.

Yilmaz deciso a dimenticare Zuleyha

Pur di poter riavere il figlio, Zuleyha accetterà. Così, dopo aver atteso un anno intero, la Altun rivedrà Yilmaz mostrandosi fredda e distante. Akkaya la accuserà di averlo dimenticato lasciandosi attirare dal denaro di Demir, ma la donna ribadirà di essere innamorata del marito e che desidera che lui lasci il paese.

Yilmaz e Zuleyha si allontaneranno e tra i due calerà il gelo.

Demir, contento che la moglie abbia rispettato il suo volere, porterà il piccolo Adnan a casa. Zuleyha, triste per aver mentito a Yilmaz, sarà comunque lieta di poter riavere fra le sue braccia il bimbo. Dal canto suo, Yilmaz non si capaciterà del cambio di direzione intrapreso da Zuleyha ma prenderà la decisione di non lasciare il paese. Piuttosto sarà intenzionato a restare col solo e unico scopo di dimenticare al più presto Zuleyha. Ci riuscirà? Per scoprire quali sono i piani di Yilmaz non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara.