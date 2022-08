Dopo la fine della relazione con Chiara Rabbi, Davide Donadei è stato protagonista di diversi Gossip. Se fino a qualche giorno fa l'ex tronista di Uomini e donne sembrava essersi avvicinato molto ad Arianna Gianfelici, ex alunna di canto di Amici 20, oggi la protagonista femminile è cambiata. In quanto Davide è stato sorpreso in una pizzeria di Napoli in compagnia di un altro volto molto conosciuto del dating show di Canale 5, ossia Roberta Di Padua. Le strade dei due non si sono mai incrociate, almeno finoalla cena, quando secondo le segnalazioni giunte a Deinaira Marzano i due avrebbero proseguito la serata e la notte insieme, ma Donadei ha deciso di fare qualche precisazione su Instagram.

La cena a Napoli tra Roberta e Davide

Tiene banco nelle ultime ore la notizia di cronaca rosa che vede protagonisti Davide e Roberta. I due volti di Uomini e Donne si sono visti a Napoli e secondo Marzano, che ha mostrato gli scatti dei due a cena insieme, l'incontro non sarebbe stato casuale. La blogger ha addirittura ipotizzato che Davide abbia sentito l'ex dama anche durante la sua relazione con Chiara, dimostrando così di non aver portato rispetto. Inoltre una nuova segnalazione sembrerebbe rafforzare le idee di Deianira.

"Ero in quell’albergo e posso assicurare che la signora ha passato la notte con lui" ha scritto a Marzano un follower anonimo. La blogger ha dato credito alla segnalazione, mostrando poi che dopo la pubblicazione delle sue storie su Instagram Roberta ha limitato i commenti sotto i suoi post, forse temendo di essere presa di mira e criticata dal mondo dei social.

Invece Davide ha deciso di esporsi per chiarire la situazione, affermando di non accettare di essere considerato come "poco rispettoso".

Donadei rende pubbliche le chat con l'ex dama

Mentre Chiara ha chiesto ai suoi follower di non mandarle più messaggi o video perché non intende vedere altro che riguarda il suo ex, Davide ha reso pubblico lo scambio di messaggi e le chat con Roberta, mostrando che con l'ex dama, durante la frequentazione con Chiara, c'erano solo messaggi di auguri per il compleanno o di cortesia, mentre dopo la chiusura con l'ex corteggiatrice Di Padua lo ha invitato a farsi forza.

Dunque nulla di compromettente. Ricordando che comunque ormai è single da due mesi e può vedersi con chiunque, Davide ha precisato che se avesse voluto fare "giochetti" non sarebbe andato in una pizzeria al centro di Napoli, dove tutti l'avrebbero potuto vedere.

"Se avessimo voluto fare giochini strani, come tutti voi mi state dicendo, di certo non sarei andato a mangiare la pizza nella pizzeria che era strapiena" ha scritto Davide.

Ma secondo Deianira mancano le chat in cui i due si sono messi d'accordo per andare a mangiare insieme proprio ieri. Insomma per la blogger qualcosa non quadra, anche se Donadei ha voluto metterci la faccia per ribadire proprio il contrario.