I colpi di scena non mancano mai in Terra amara. Anche nelle puntate in onda a inizio settembre, i fan vedranno continuare la faida tra Yilmaz e Demir. In particolare, il figlioccio di Fekeli finirà in coma dopo un incidente d'auto. Fekeli sarà in lacrime al capezzale del figlioccio e proprio il boss riuscirà ad impedire che Gaffur strangoli Yilmaz sotto i suoi occhi.

Yilmaz in gravi condizioni dopo un incidente d'auto: trame al 9 settembre

Continuano a tenere banco le vicende di Demir, Yilmaz e Zuleyha, che tanto stanno appassionando i telespettatori di Canale 5.

Nel dettaglio, scorrendo le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 5 al 9 settembre, si viene a sapere che Yilmaz avrà un incidente d'auto che lo porterà ad essere ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. Tutto avrà inizio quando Yilmaz si ritroverà a dover accompagnare in ospedale Nazire. La donna avrà avuto una crisi epilettica e Yilmaz insieme a Zuleyha, accompagnerà la bracciante in ospedale. Sulla via del ritorno, mentre starà accompagnando Zuleyha a casa incrocerà Demir, il quale sarà furioso vedendo la moglie in compagnia del rivale. Sarà Zuleyha ad evitare il peggio, rassicurando Demir sul suo amore per lui.

Yilmaz è in coma, Fekeli disperato al suo capezzale: spoiler Terra amara

In Terra Amara le parole d'amore di Zuleyha a Demir saranno una mazzata per Yilmaz. Akkaya distrutto, vagherà con l'auto sino a quando avrà un incidente. Fekeli, preoccupato per non vederlo tornare, darà ordine di cercare il figlioccio, il quale verrà ritrovato in gravi condizioni.

Il giovane verrà trasportato in ospedale dove lo si vedrà in coma. Nel corso dei nuovi episodi della soap turca, si vedrà Fekeli in lacrime al capezzale del figlioccio. I colpi di scena non saranno finiti qui, visto che Zuleyha, con l'aiuto di Sabahattin, riuscirà ad andare in ospedale, sfuggendo al controllo della suocera Hunkar.

Gaffur cerca di strangolare Yilmaz, Fekeli lo ferma in tempo

Sempre dando uno sguardo alle anticipazioni su ciò che accadrà ad inizio settembre, si viene a sapere che Gaffur, approfittando delle condizioni di Yilmaz, si recherà in ospedale e cercherà di ucciderlo, soffocandolo. Fortunatamente verrà fermato da Fekeli, il quale lo metterà alle strette, convinto che dietro l'incidente ci sia lo zampino di Demir. Arriveranno poi buone notizie per Yilmaz, visto che si risveglierà dal coma, proprio di fronte a un Fekeli commosso. Nel frattempo, Zuleyha, per amore del piccolo Adnan, deciderà di essere fedele al marito Demir. Novità anche per Sermin, che finalmente capirà di essere stata ingannata da Veli. Tutto questo, come accennato, succederà nelle puntate di Terra amara in onda su Canale 5 ad inizio settembre.