Un posto al sole torna in onda dopo la consueta pausa estiva di due settimane con degli episodi a dir poco esplosivi. Il racconto delle vicende ambientate a Palazzo Palladini, e in onda dal 29 agosto al 2 settembre, riprenderanno da dove si sono interrotte, ovvero dalla terribile sparatoria che ha visto coinvolte Viola e Susanna.

Il pubblico scoprirà cosa è accaduto alle due donne e ovviamente la reazione alla notizia di tutte le persone che le amano. Inoltre Franco tenterà di acciuffare Lello Valsano, mentre Niko prenderà una decisione clamorosa e Silvia sarà sconvolta dagli ultimi avvenimenti.

Un posto al sole, trame 29 agosto-2 settembre: Franco sulle tracce di Valsano

Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno preoccupati e spaventati per via di ciò che è successo a Viola e Susanna. Tutti loro, come si evince dalle anticipazioni Un posto al sole inerenti le puntate in onda dal 29 agosto al 2 settembre, saranno con il fiato sospeso per le sorti delle due donne. Nel frattempo Franco, con l'aiuto di Nunzio, penserà di parlare con alcune persone che conosce per poter dare la caccia al pericoloso Lello Valsano, che è ancora a piede libero.

Boschi, però, si scontrerà con una persona determinata a perseguire il suo stesso obiettivo. Tuttavia non si perderà d'animo e si farà aiutare da un personaggio inaspettato pur di trovare il pericoloso delinquente.

Intanto Niko prenderà una decisione clamorosa.

Un posto al sole, puntate 29 agosto-2 settembre: Filippo e Serena sorpresi da un inaspettato ritorno

Filippo e Serena, in vacanza a Maratea, decideranno di mettere fine alle loro vacanze e tornare a Napoli. I due, però, verranno sorpresi da un ritorno totalmente inaspettato. Di chi si tratterà?

Nel frattempo Speranza sarà tutta presa dalle sue preoccupazioni che riguardano le bufale del caseificio di suo padre.

La giovane riuscirà a fare analizzare i campioni di sangue prelevati di nascosto e avrà la conferma che la sua intuizione sulla salute delle povere bestiole era esatta. Tuttavia suo padre continuerà a non prenderà sul serio e questo la ferirà molto.

Silvia sarà turbata dagli avvenimenti dell'ultimo periodo

Franco e Damiano, la persona che con lui vorrà trovare Lello Valsano per assicurarlo alla giustizia, si metteranno sulle tracce del delinquente e faranno di tutto per scovarlo. Ci riusciranno? Nel frattempo Manuela, che è ancora innamorata di Niko, rischierà di non riuscire mai più a riconquistarlo per via dei suoi comportamenti alquanto discutibili.

Intanto Silvia rientrerà dalla vacanza e si recherà subito al Vulcano, e rimarrà molto scossa per via degli ultimi avvenimenti accaduti, su cui Rossella ha provveduto a informarla. La donna, poi, ascolterà con molta partecipazione i racconti di Diego e delle brutte giornate che le persone a loro care hanno vissuto per via dei camorristi appartenenti al clan Argento.