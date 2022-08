Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne che è stata registrata il 30 agosto, hanno aperto a scenari molto interessanti per il futuro prossimo della trasmissione. Dopo aver saputo che Riccardo ha insistito parecchio pur di fare un ballo con Federica, in tanti hanno cominciato ad ipotizzare quello che potrebbe accadere tra i due nelle settimane che verranno. Attesa anche la reazione di Ida al probabile avvicinamento tra il suo ex fidanzato e la neo tronista per la quale non nutre particolare simpatia.

Aggiornamenti sulle dinamiche di Uomini e Donne

Una previsione che gli spettatori di Uomini e Donne hanno fatto durante l'estate, sembra essere in procinto di avverarsi.

Mentre si vociferava del possibile ritorno di Federica Aversano nel programma (nel ruolo di dama o di tronista), tanti fan si sono esposti per scommettere sul tentativo di avvicinamento di Riccardo alla giovane non appena lei avesse rimesso piede in studio.

Il 30 agosto, dunque, le anticipazioni della prima puntata 2022/2023 del dating-show hanno dato ragione a quella parte di pubblico che ha sempre sostenuto che Guarnieri non si sarebbe lasciato sfuggire l'occasione di provarci con la ragazza che Matteo Ranieri ha rifiutato in primavera.

Il ballo che alimenta le chiacchiere tra i fan di Uomini e Donne

Chi ha partecipato alle riprese di Uomini e Donne del 30 agosto, dunque, ha raccontato che Riccardo è stato un protagonista assoluto della giornata.

Al rientro in studio dalle vacanze, il pugliese ha discusso con Ida per uno scambio di messaggi che c'è stato durante la pausa del programma: sarebbe stata Platano a rendere pubblico il tentativo di riavvicinamento di Guarnieri lontano dai riflettori.

Terminato lo scontro con l'ex fidanzata, il cavaliere del Trono Over ha subito trovato un altro modo per far parlare di sé: prima di un ballo, ha chiesto a Maria De Filippi di poter invitare Federica Aversano.

La ragazza era appena stata presentata come nuova tronista, tant'è che ha risposto di no.

Riccardo, però, non si è dato per vinto ed ha insistito finché la napoletana non ha acconsentito a ballare un lento con lui.

Secondo molti spettatori, questa potrebbe essere una delle dinamiche principali della nuova edizione del dating-show: il corteggiamento del tarantino alla protagonista del Trono Classico e poi un'eventuale gelosia da parte di Ida per questa situazione che si verrebbe a creare sotto ai suoi occhi.

Poche settimane al ritorno di Uomini e Donne in tv

Che quello tra Riccardo, Federica e Ida potesse diventare il "triangolo amoroso" protagonista della nuova stagione di Uomini e Donne, alcuni fan l'hanno intuito leggendo le dichiarazioni che tutti e tre hanno rilasciato alla rivista della trasmissione prima delle vacanze.

Guarnieri ha riempito di complimenti l'ex corteggiatrice dicendosi disposto a uscire a cena con lei, che di tutta risposta ha ringraziato e non ha escluso un incontro futuro con il pugliese che ha definito affascinante ed intrigante.

Nel lasciare aperta la porta ad un appuntamento con il cavaliere del Trono Over, la bella Aversano ha precisato che ci andrebbe anche per fare un dispetto a Platano, la dama con la quale ha battibeccato parecchio mentre conosceva Matteo Ranieri.

Il ballo che Riccardo ha chiesto con insistenza a Federica nel corso della prima registrazione del dating-show dopo le vacanze, dunque, potrebbe essere solo l'"antipasto" di una vicenda che appare già appassionante agli occhi del pubblico a casa.

Il tutto potrebbe diventare ancora più accattivante se Ida facesse qualche scenata di gelosia vedendo l'ex vicinissimo ad una ragazza molto più giovane.