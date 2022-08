Continuano su Canale 5 gli appuntamenti con la soap spagnola Un altro domani. Le avventure di Julia e della nonna Carmen continuano a intrattenere i telespettatori e le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che Julia si ritroverà davanti a una spiacevole situazione non appena crederà di aspettare un figlio. Sergio, infatti, non ne sarà per niente contento e farà perdere le sue tracce. Poco dopo, però, cambierà idea e deciderà di prendersi le sue responsabilità.

Anticipazioni Un altro domani, trame Spagna: Julia convinta di essere incinta

Durante i nuovi appuntamenti con Un altro domani, Julia scambierà un forte stato d'ansia per una gravidanza. La nipote di Carmen inizierà ad avvertire forti nausee e avrà un ritardo del ciclo mestruale. Infante comprerà un test di gravidanza, che risulterà essere positivo. A quel punto la donna andrà in totale confusione. Julia si confiderà con Elena e gli confesserà di aver avuto una notte di passione con Sergio.

La giovane, però, per il momento deciderà di non dire nulla al diretto interessato. A venirne a conoscenza di li a breve sarà però la madre Diana. Quest'ultima spingerà la figlia a parlare con Sergio e a confessargli che molto probabilmente diventeranno genitori.

Purtroppo la reazione di Sergio alla notizia non sarà delle migliori.

Spoiler Un altro domani: Sergio scappa dopo aver appreso della gravidanza di Julia

Per alcuni giorni Sergio farà perdere le sue tracce. L'idea di poter diventare padre, infatti, lo spaventerà moltissimo. Trascorsi alcuni giorni però, l'uomo tornerà su i suoi passi e chiederà a Julia di avere una seconda possibilità.

Sergio capirà che è disposto a diventare padre e prendersi le sue responsabilità. Infante chiederà del tempo per capire come gestire la situazione. Julia accetterà di ricevere il supporto di Sergio, ma chiarirà comunque che non accetterà di ritornare con lui come una vera coppia. Sergio si organizzerà per far ritorno nuovamente in paese e affitterà una camera nell'hotel di Tirso.

Sotto consiglio della madre, Julia prenderà appuntamento con un dottore, così da capire come starà proseguendo la gravidanza.

Sarà proprio durante la visita che Julia scoprirà di non essere affatto incinta e che i sintomi da lei accusati nell'ultimo periodo non sono altro che dovuti a uno stato di forte ansia. Non appena Diana lo scoprirà andrà su tutte le furie, e metterà sotto accusa la figlia per aver fatto un solo test di gravidanza e aver dichiarato così velocemente di essere incinta. Julia inizierà a sprofondare nell'angoscia e Sergio cercherà di porre rimedio a questa situazione.