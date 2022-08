Le recenti puntate di Un posto al sole si stanno rivelando molto intense. Upas, difatti, sta proponendo una storyline dai toni altamente drammatici, in grado di scuotera anche i più duri.

Nel corso dell'episodio conclusivo della stagione 26, Viola e Susanna sono state coinvolte in una sparatoria dagli esiti nefasti. Entrambe, difatti, sono state gravemente colpite all'addome, riportando una prognosi non certo buona.

Tuttavia la sensazione è che ad avere la peggio possa essere la giovane Picardi. Nel corso della puntata del 29 agosto, infatti, le due donne sono state portate d'urgenza in ospedale, ma solo di Viola è stato fornito qualche dettaglio in più riguardo il suo stato di salute, mentre di Susanna si sa ben poco, e questo lascia temere il peggio.

Niko non reagirà di certo bene alla notizia, ma potrebbe prendere una decisione molto importante per il suo futuro.

Upas: Viola colpita al fegato, di Susanna si sa poco

Dopo una pausa estiva di due settimane, Upas è tornata in onda nella fascia dell'access prime time. Nel corso dell'episodio sono stati forniti tutti i dettagli relativi all'evoluzione della sparatoria. Valsano è scappato, dopo aver colpito sia Viola che Susanna. Le due ragazze vertono entrambe in gravi condizioni, tanto da lasciar temere il peggio. Tuttavia Viola è riuscita a sussurrare qualche parola, mentre Susanna sembra essere in fin di vita. Trasportate all'ospedale, sono stati avvertiti i loro cari. Niko, trovandosi ancora in vacanza a Maratea, ha appreso la notizia da Filippo e Serena.

Non è stato ancora mostrata la reazione del giovane avvocato, ma di certo non potrà essere positiva.

Upas: Susanna potrebbe non farcela

La puntata di Upas del 29 agosto è stata interamente dedicata a questa tragica vicenda, mostrando la reazione di ogni singolo personaggio. Dal punto di vista clinico sono state fornite alcune informazioni ai parenti.

Viola è stata colpito al fegato, ed il proiettile le ha danneggiato l'organo. Di Susanna, invece, non è stato detto nulla, e questo lascia temere il peggio per l'aspirante magistrato. Del resto, nel corso di queste settimane, diversi rumors, sulla base di alcuni elementi, non hanno fatto altro che ipotizzare il peggio per la dottoressa Picardi.

Upas: possibile matrimonio fra Picardi e Poggi

La morte di Susanna sarebbe un duro colpo per molti personaggi di Upas, ed anche i fan non sembrerebbero felici di un evento così triste.

Tuttavia, prima dell'uscita di scena della ragazza potrebbe esserci un risvolto piuttosto romantico. La ragazza, infatti, avrebbe a breve dovuto sposare Niko, dopo mille peripezie. Tuttavia, non è detto che il matrimonio non ci sia. Il giovane Poggi potrebbe decidere di voler celebrare le nozze con la sua amata, nonostante per la ragazza non ci siano più speranze. In questo modo ci sarebbe un epilogo drammatico, ma i due sarebbero uniti per sempre. Da sottolineare che si tratta di mere ipotesi, dato che al momento non si hanno anticipazioni ufficiali a riguardo. L'unica certezza sembra essere che Viola e Susanna siano in gravi condizioni.