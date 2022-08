Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, la situazione giudiziaria di Sermin non migliorerà. La donna, infatti, verrà arrestata per adulterio insieme ad Hatip, ma non verrà scarcerata facilmente, visto che secondo la polizia la situazione che si è creata tra i due è molto compromettente. Per questo motivo, le forze dell'ordine decideranno di trattenerli ancora in carcere.

Sermin e Hatip rimangono in carcere con l'accusa di adulterio

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Sermin verrà trattenuta nella stazione di polizia. Infatti contro di lei c'è una denuncia per adulterio: è stata Naciye, la moglie del suo amante Hatip, a sporgerla.

Ovviamente Sermin proverà a far cadere le accuse contro di lei, confermando di non avere nessun tipo di relazione con Hatip: appartiene a una delle famiglie più rispettare di tutta Çukurova, come potrebbe pensare di distruggere un matrimonio.

Secondo gli agenti, però, la situazione in cui è stata trovata è troppo compromettente, quindi per il momento la tratteranno in carcere.

Nazire tiene sotto controllo Behice: vuole mettere le mani sul patrimonio di Fekeli

Behice, invece, dovrà stare molto attenta a Nazire. Infatti l'obiettivo della donna sarà quello di sedurre e sposare Fekeli per mettere le mani sul suo patrimonio, ma Nazire se ne accorgerà e, nonostante la sua posizione molto umile, farà di tutto pur di impedirglielo.

Demir, invece, avrà l'incontro con i soci tedeschi e, seguendo il consiglio di Züleyha e Hünkar, deciderà di non investire 25 milioni di lire turche nel progetto di espansione dell'azienda in Europa. È una cifra eccessiva e l'azienda rischierebbe di fallire. Addirittura Demir proporrà ai tedeschi di comprare anche le sue azioni della mietitrebbia e loro decideranno di acquistarle.

L'infelicità di Yilmaz e Züleyha

A casa di Yilmaz e Müjgan si terrà la cena di inaugurazione della loro villa. Gli ospiti saranno veramente tanti: ci sarà Sabahattin, ovvero il vecchio proprietario della villa, ma anche il pubblico ministero Jülide, che ha mostrato una certa complicità con il neo direttore dell'ospedale.

Sembrerà una festa fatta di tanta gioia e spensieratezza, ma in realtà non sarà così.

Yilmaz fingerà di essere felice, ma in realtà non smetterà di pensare alla sua Züleyha. Intanto la ragazza guarderà la festa dal balcone della sua stanza e anche lei non riuscirà a nascondere il dolore, infatti si lascerà andare ad un pianto scrosciante.

Verrà beccata in pieno dalla suocera, che le dirà che forse è arrivato il momento di smettere di piangere per Yilmaz e iniziare ad apprezzare ciò che ha, ovvero l'amore del marito Demir.