Sono appena terminate le riprese della prima puntata di Amici 22. Mercoledì 14 settembre Maria De Filippi ha dato il via alla nuova edizione del suo talent-show, conducendo l'appuntamento che sarà trasmesso in tv domenica prossima. Esattamente come è accaduto un anno fa quando è stata formata la classe, anche oggi in studio erano presenti: Can Yaman e Alessia Marcuzzi hanno consegnato le maglie da titolari ai nuovi cantanti e ballerini della scuola.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

La scuola di Amici ha ufficialmente aperto i battenti oggi, mercoledì 14 settembre, quando è stata registrata la puntata d'esordio della ventiduesima edizione.

Visto che le riprese agli Elios sono terminate da poco, gli spoiler disponibili sono ancora centellinati e riguardano soprattutto ciò che più interessa all'affezionato pubblico.

Una delle prime anticipazioni che sono trapelate dagli studi che in queste ore hanno ospitato il cast 2022/2023 del talent-show, riguarda alcuni degli ospiti che hanno avuto il compito di assegnare le maglie da titolari ai nuovi allievi.

A far gioire i cantanti e i ballerini della classe di quest'anno, sono stati tra gli altri Can Yaman (che ha premiato quattro talenti), Alessia Marcuzzi (tre felpe date), un giornalista la cui identità non è ancora stata resa nota, Pio e Amedeo, Salvatore Esposito, Beppe Vessicchio e Leonardo Pieraccioni.

Anche Luigi Strangis presente per promuovere la sua nuova canzone e per consegnare la coppa che ha vinto a maggio scorso, che andrà al primo classificato di quest'anno.

Novità sulla gara di Amici

La puntata di Amici 22 che è stata registrata in queste ore, sarà mandata in onda su Canale 5 domenica 18 settembre. Il prossimo weekend, dunque, riprenderà la regolare programmazione del talent di Maria De Filippi: già martedì 20, ad esempio, debutterà il daytime delle ore 16 circa (tra Uomini e Donne e la striscia quotidiana del Grande Fratello Vip 7).

Nel corso delle riprese odierne, inoltre, la conduttrice ha ufficializzato la commissione interna 2022/2023 del suo format. Come si vociferava da settimane, i professori di quest'anno sono: Arisa, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per il canto, Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Emanuel Lo per il ballo.

I sei insegnanti continuano ad avere un ruolo importante nel meccanismo della trasmissione: tanto per cominciare, oggi sono stati loro a decidere quali candidati al banco dovevano essere promossi e quali bocciati.

Durante l'estate, però, si è vociferato del possibile ritorno della gara a squadre già dalla fase pomeridiana di Amici: potrebbe spettare ai ragazzi scegliere chi schierare e chi candidare all'eliminazione tra i talenti del team perdente.

Ulteriori dettagli su questo argomento, però, probabilmente trapeleranno dalla prossima registrazione, quella in cui inizierà veramente la competizione e la corsa al serale di tutti i protagonisti.

Ricomincia l'appuntamento domenicale con Amici

Sempre nel corso della registrazione di Amici del 14 settembre, è stato confermato il ritorno di Michele Esposito nel cast. Dopo aver vinto la categoria danza pochi mesi fa, il ragazzo è ufficialmente entrato a far parte del corpo di ballo dei professionisti che, salvo colpi di scena, non dovrebbe comprendere il chiacchierato Nunzio Stancampiano.

Per quanto riguarda gli allievi che hanno preso il posto di Luigi, Alex, Sissi, Albe, Serena, LDA e Carola, sono trapelati i loro nomi, ma il pubblico comincerà a conoscerli meglio quando il programma tornerà in onda sia la domenica pomeriggio che nel daytime settimanale (dal lunedì al venerdì alle ore 16 circa).

Servirà tempo affinché i cantanti e i ballerini della classe 2022/2023 entrino nel cuore dei telespettatori, ancora affezionati ai protagonisti che hanno contribuito al successo di un anno fa.