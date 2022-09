Non mancheranno colpi di scena nelle puntate che caratterizzeranno la prima stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia delle puntate che andranno in onda, molto probabilmente, a novembre dopo la fine della telenovela Una Vita, rivelano che la domestica Seher farà credere di aver trascorso la notte con il signor Yaman [VIDEO] fingendo poi di avere i sensi di colpa.

Demir si ubriaca dopo una serata con Erçüment

Tutto avrà inizio quando l'imprenditore andrà a trascorrere una serata insieme al cugino Erçüment in una baita di sua proprietà.

Il figlio di Hunkar si porterà dietro anche uno dei lavoratori delle baracche e la domestica Seher per far sì che lui e suo cugino non debbano pensare alla preparazione della cena e alla pulizia dell'ambiente. Demir, però, quella stessa sera alzerà un po' troppo il gomito, tanto da svenire letteralmente tra le braccia della sottoposta. La donna, infatti, si troverà a passare davanti a lui proprio nel momento in cui il marito di Zuleyha perderà l'equilibrio.

Yaman si sveglia nel letto accanto alla domestica Seher

Intanto Erçüment vedendo il cugino troppo ubriaco lo lascerà dormire sulla sedia e si farà accompagnare al club cittadino da uno dei sottoposti degli Yaman. Seher notando che il signor Demir non è lucido, gli farà da appoggio e lo accompagnerà in camera da letto.

Non appena arrivati nella stanza, però, la domestica non andrà via ma anzi si spoglierà e si stenderà proprio accanto all'imprenditore. Il mattino seguente quando Demir aprirà gli occhi non crederà ai suoi occhi nel vedere la governante al suo fianco e scaglierà la sua rabbia contro di lei chiedendole per quale motivo non lo ha lasciato solo.

Seher scoppierà in un pianto disperato che non passerà inosservato a nessuno, soprattutto a tutti gli abitanti della tenuta che si chiederanno che cosa sia successo di così grave da turbare l'ex baby-sitter di Adnan.

Nel frattempo Demir non ricorderà nulla della notte appena trascorsa, ma si dirà certo di non aver tradito sua moglie con la sottoposta.

A quel punto, però, Hunkar penserà bene di parlare con la governante per vederci chiaro e per evitare che si diffondano pettegolezzi che potrebbero diventare molto pericolosi per il loro nome.

Seher continuerà a disperarsi senza dare spiegazioni a nessuno, ma poi a un certo punto dirà tra sé e sé: "Com'è difficile piangere per finta". Una frase che lascerà intendere che la domestica abbia un piano preciso.

Il piano di Seher ai danni della famiglia Yaman

A un certo punto la sottoposta si guarderà allo specchio toccandosi la pancia e parlerà di Gaffur definendolo un poveraccio a confronto del signor Yaman. Un sorriso alquanto ambiguo, poi, sarà la risposta a tutto quello che è appena successo: Seher è incinta e non desiderava altro che trovare un 'padre' facoltoso per crescere il suo bambino.