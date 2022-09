Proseguono le trame di Beautiful: le anticipazioni italiane delle puntate dal 10 al 15 ottobre 2022 in onda su Canale 5 mettono in primo piano Steffy che, dopo essere partita, sarà completamente all'oscuro di ciò che accadrà alla sua famiglia. Nel frattempo, Quinn non saprà come comportarsi nei confronti di Eric che, al contrario di ogni previsione, l'ha perdonata e pregata di tornare a casa con lui. Sheila, infine, non perderà tempo per ricattare il povero Jack, minacciando di rivelare il suo segreto che, se venisse alla luce, cambierebbe per sempre la sua vita.

Steffy lascia Los Angeles: Beautiful anticipazioni italiane 10-15 ottobre

Nelle prossime puntate, Steffy deve partire per un viaggio di lavoro, ma non è assolutamente tranquilla al pensiero che nei paraggi c'è Sheila. Sa benissimo che vuole intromettersi nella sua famiglia e si fa promettere da Finn di tenerla il più lontano possibile. La giovane Forrester non sa ancora di cosa sarà capace la perfida Carter.

Ridge e Steffy, prima della partenza, tentano di studiare un piano per mettere al tappeto Sheila, ma non riescono a trovare una soluzione abbastanza efficace.

Eric commuove Quinn con una canzone al pianoforte

Continuando con le nuove anticipazioni di Beautiful, Carter conforta Quinn quando le comunica che sono pronti i documenti per il divorzio da Eric.

Le promette di starle sempre vicino, felice di poter vivere alla luce del sole il loro amore.

Tuttavia, le speranze di Carter vengono schiacciate dall'indecisione di Quinn, che non fa altro che ripensare a Eric. Sa quanto è stato difficile perdonarla per il suo tradimento e non vuole sprecare questa seconda occasione. La bella Fuller riceverà due sorprese da entrambi, che non faranno altro che confonderla ulteriormente.

Se Carter le organizzerà una cena romantica proponendole di vivere nel suo loft, Eric la farà commuovere cantandole una canzone al pianoforte, pregandola subito dopo di riportare le sue cose a casa, il posto dove deve stare. Chi sceglierà Quinn?

Il segreto di Sheila, anticipazioni Beautiful 10-15 ottobre

Jack va a trovare Sheila in albergo e la obbliga a lasciare subito Los Angeles per il bene di tutti.

Evidentemente, ci sono ancora molto segreti che devono venire alla luce. Carter non ne vuole sapere e gioca il suo asso nella manica. I due finiranno per litigare furiosamente.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Sheila metterà al muro il povero Jack: se non le farà tenere in braccio Hayes, rivelerà a tutti il segreto che ha tenuto nascosto per tutti questi anni, la vera ragione per cui l'uomo vuole che sparisca per sempre.

Ricordiamo che le puntate possono essere riviste in replica accedendo al portale Mediaset Infinity.