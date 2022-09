Da non perdere le nuove anticipazioni di Beautiful della settimana 3-8 ottobre 2022 su Canale 5. Inizia infatti la lunga storyline che vedrà antagoniste Steffy e Sheila e che avrà un finale inaspettato. Tutto inizierà quando Sheila si presenterà a sorpresa alle nozze della giovane Forrester, lasciando i presenti senza fiato. Tutti la conoscono e sanno quanto sia pericolosa. Tutti tranne Finn che, in quell'occasione, verrà a sapere che la donna odiata da tutta la famiglia è in realtà sua madre. La reazione di Steffy sarà imprevedibile e Finn inizierà a mentirle.

Beautiful, puntate dal 3 all'8 ottobre 2022: Sheila interrompe le nozze di Steffy e Finn

Tutto è pronto per il matrimonio di Steffy e Finn e la famiglia Forrester è al gran completo. Ridge e Brooke di certo non si aspettano ciò che invece accadrà. Nel bel mezzo della cerimonia, ecco che nella stanza entra a sorpresa Sheila, che ha qualcosa di importante da dire a Finn: è lei la sua madre naturale. Racconta al giovane sposo di essere stata costretta ad abbandonarlo e di averlo ritrovato grazie alla notizia del suo matrimonio apparsa online. Finn è senza parole, ma non riesce a fare altro che pensare alla sua infanzia passata con Li e Jack, che credeva essere i suoi genitori. Il giovane chiede così ai presenti se Sheila può presenziare alla cerimonia.

Beautiful, trame 3-8 ottobre 2022: Finn mente a Steffy

Nessuno della famiglia Forrester vuole che Sheila torni nelle loro vite, visto ciò che ha combinato in passato. Steffy non riesce a credere che Finn sia suo figlio e che la pericolosa Carter sia sua suocera. La madre adottiva di Finn resterà scioccata quando il marito confermerà le dichiarazioni di Sheila: in passato, è stato in contatto con lei, nascondendole la verità.

Hope e Liam tornano a casa, preoccupati per le conseguenze dell'arrivo improvviso di Sheila che, nel frattempo, viene accompagnata fuori dalla villa da Ridge, che le impone di non farsi vedere mai più. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che, dopo le nozze, Steffy farà promettere a Finn di non contattare più Sheila, per la quale cercherà di ottenere un ordine restrittivo.

Tuttavia, il bel medico le mentirà, telefonando alla madre.

Anticipazioni Beautiful 3-8 settembre 2022: Eric perdona Quinn

Colpo di scena per Quinn, che riceve una visita da Carter. Il bell'avvocato le confessa ancora una volta i suoi sentimenti e le propone di andare a vivere nel suo loft. Tutto è pronto per i documenti del divorzio, ma Eric cambia idea all'ultimo minuto e, sorprendendo Quinn, decide di darle una seconda possibilità. Quando Brooke lo verrà a sapere, sarà fuori di sé e prometterà a se stessa di fare di tutto perché Quinn non faccia ancora del male a Eric.