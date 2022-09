Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, da lunedì 26 settembre a sabato 1 ottobre, Finn non vorrà parlare dei suoi genitori, ma Steffy continuerà a fargli domande sull'argomento. Poco dopo però, Jack si presenterà insieme alla moglie Li a sorpresa per conoscere il nipote e la futura nuora. In questa occasione, Finnegan rivelerà alla sua futura moglie che è stato adottato.

Quinn dirà a Eric che tradirlo è stato un errore

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Finn non vorrà parlare dei suoi genitori, ma Steffy continuerà a fargli domande sull'argomento.

Nel mentre, Brooke e Ridge diranno ad Eric che è rinato da quando si è separato con Quinn. Poi però ad un certo punto, mentre i tre staranno parlando, Quinn entrerà in ufficio. Eric deciderà di restare solo con la donna e quest'ultima rimarcherà l'errore nell'aver tradito il marito con Carter, ma dirà anche che lui gli concedeva poche attenzioni.

Successivamente, Carter e Quinn si incontreranno ancora una volta e finiranno a letto insieme, anche se poco prima la donna aveva detto all'ormai ex marito che la relazione con l'avvocato è stata solo un errore.

Li e Jack incontreranno i Forrester

Nel mentre, i genitori di Finn si presenteranno a sorpresa a casa del figlio e il dottore confesserà alla sua futura moglie che è stato adottato e quindi, Li e Jack non sono i suoi genitori naturali.

Poco dopo, Li e Jack incontreranno i Forrester e saranno tutti felici, in quanto presto i loro rispettivi figli convoleranno a nozze.

Intanto, la notizia del matrimonio tra la figlia di Ridge e Finnegan diventerà di dominio pubblico. Poi anche Liam e Hope verranno a sapere delle nozze e si domanderanno se Steffy deciderà di invitare anche loro alla cerimonia.

Steffy chiederà ad Hope di essere la sua damigella d'onore

Poco dopo, Steffy chiederà ad Hope di essere la sua damigella d'onore e la donna accetterà senza esitare.

Intanto, Quinn andrà da Carter e la donna sarà molto infastidita che le nozze di Steffy si terranno a casa sua, ma lei non sarà tra gli invitati. Nel frattempo, a casa di Eric sono tutti riuniti per festeggiare il matrimonio e in questa occasione, i genitori di Finn, Li e Jack, verranno presentati a tutti i familiari della sposa e agli ospiti presenti per l'importante evento.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva per scoprire ulteriori novità sulla situazione tra Eric e Quinn e conoscere altre news sul tanto chiacchierato matrimonio tra Steffy e Finn.