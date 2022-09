Sono stati momenti di panico quelli che hanno vissuto i concorrenti del GF Vip la sera del 27 settembre. In un video si vede Cristina Quaranta priva di sensi nella zona bagno della casa: a soccorrere la vippona sono stati prima i coinquilini e poi lo staff medico. Dopo aver effettuato degli accertamenti in ospedale, l'ex velina è rientrata a Cinecittà e la produzione ha rilasciato un comunicato per spiegare cosa è accaduto.

Aggiornamenti sulla protagonista del GF Vip

I concorrenti del GF Vip 7 si sono spaventati parecchio quando hanno scoperto che Cristina aveva perso l sensi nella zona bagno della casa.

In un filmato che sta facendo il giro della rete, infatti, si vedono le donne del cast correre verso Quaranta, che nel frattempo era sdraiata per terra svenuta.

Le telecamere del reality-show hanno ripreso il momento in cui il gruppo ha raggiunto l'ex velina, ma quando è emersa la gravità della situazione la regia ha prontamente cambiato inquadratura.

"Oddio, datele uno schiaffo, tiratela su", hanno urlato Antonella, Elenoire e le altre quando hanno raggiunto la coinquilina colpita da un improvviso malessere.

Gli addetti ai lavori si sono attivati immediatamente per soccorrere la vippona, tant'è che in pochi minuti sono intervenuti i medici dello staff per verificare le reali condizioni di salute di Cristina.

Novità dalla produzione del GF Vip

Alcuni siti sostengono che Cristina sarebbe stata soccorsa dallo staff medico del GF Vip e portata in ospedale con un'ambulanza per fare ulteriori accertamenti.

La concorrente si è assentata per un po' dalla casa, quindi delle verifiche sul suo stato di salute sono state giustamente fatte lontano dai riflettori.

Nella tarda serata di martedì 27 settembre, poi, sui profili social della trasmissione è stato pubblicato un comunicato per aggiornare i fan e i parenti di Quaranta su quello che è accaduto subito dopo lo svenimento in diretta.

"Cristina poco fa ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dai medici, è rientrata nella casa del Grande Fratello Vip", si legge nella nota con la quale la stampa e i telespettatori sono stati aggiornati sulla vippona che ha perso i sensi tra le mura di Cinecittà.

Nulla di grave, dunque, tant'è che la diretta interessata è tornata in gioco ieri sera stessa ma solo dopo che i dottori hanno dato l'ok.

Tensione tra gli inquilini del GF Vip

Non si sa ancora perché Cristina si è sentita poco bene, anche se qualche attento spettatori del GF Vip ha raccontato che la concorrente si lamentava da tutto il giorno di un dolore allo stomaco che probabilmente arrivava da qualcosa che aveva mangiato e che non aveva ben digerito.

Visto che è rientrata nella casa poche ore dopo essere stata soccorsa dai medici, si può dire che Quaranta ha avuto solo un malore passeggero e che gli attimi di paura che hanno vissuto tutti i vipponi vedendola priva di sensi, sono già acqua passata.

La giornata del 27 settembre, però, è stata ricca di avvenimenti degni di nota: Giovanni Ciacci ha litigato con Antonella Fiordelisi per come aveva apparecchiato la tavola per il pranzo (pare la ragazza abbia lasciato a metà il suo compito), Daniele Dal Moro ha discusso con Marco Bellavia per le nomination della sera prima, Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso si sono lamentate degli autori e di quello che hanno mostrato di loro nelle clip della terza puntata.

Quello che i protagonisti della settima edizione non sanno, è che anche fuori sono accadute molte cose, come lo sfogo che Elettra Lamborghini ha avuto sui social contro la sorella Ginevra e contro il reality-show al quale non parteciperà mai come ospite per un confronto.