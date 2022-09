Come finisce Un altro domani e cosa succede nel corso delle puntate finali della soap opera in onda tutti i giorni su Canale 5? Le anticipazioni sulle ultime puntate di sempre rivelano che per Carmen arriverà il momento di attuare la sua vendetta nei confronti di Patricia.

La protagonista della soap spagnola attuerà il suo piano vendicativo nei confronti della nemica giurata della sua famiglia ma, nel momento in cui metterà in atto il suo progetto, qualcosa andrà storto, e l'esito finale sarà a dir poco tragico e al tempo stesso inaspettato.

Carmen spietata e pronta a vendicarsi: come finisce Un altro domani

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce Un altro domani rivelano che la protagonista Carmen si ritroverà a fare i conti con l'amara verità legata alla morte della sua amata mamma Ines.

Dopo che la donna è stata ritrovata senza vita, Carmen non si è mai arresa ed ha sempre lottato con tutte le sue forze per fare in modo che venisse fuori il nome del responsabile.

Una ricerca spasmodica quella della protagonista della soap opera spagnola di Canale 5 che, proprio nel finale di sempre, riuscirà a portare ad verdetto finale.

Le anticipazioni su come finisce Un altro domani rivelano che Carmen avrà la conferma ufficiale: a togliere la vita a sua mamma è stata la perfida Patricia.

Carmen toglie la vita a Victor: come finisce Un altro domani

Per tale motivo, preso atto di questa amara verità, non si farà più alcun tipo di problema ad affrontare in prima persona la donna, con lo scopo ben preciso di toglierle la vita.

Patricia, quindi, si ritroverà faccia a faccia con la donna che intende farla fuori per sempre, ma il destino vorrà che a salvarla ci penserà Victor.

Nel preciso momento in cui Carmen impegnerà l'arma da fuoco che si è portata per togliere di mezzo l'assassina della sua mamma, ecco che Victor si intrometterà nello scontro a fuoco tra le due donne e diventerà vittima della situazione.

Il colpo di pistola di Carmen si rivelerà fatale per Victor: il corpo dell'uomo giacerà sul pavimento, tra le braccia di Patricia, mentre l'assassina scapperà via.

Da quel momento in poi, per Carmen inizierà una fuga disperata: la donna proverà a far perdere le sue tracce sperando che possa farla franca alla giustizia, ma in questo modo sarà costretta a dover rinunciare anche al suo grande amore per Kiros.

I fan polemici per la breve durata di Un altro domani nel palinsesto di Canale 5

In attesa di vedere in onda le puntate finali di Un altro domani, la soap prosegue la messa in onda nella fascia del pomeriggio di Canale 5, tra le 16:55 e le 17:25 circa.

Un nuovo orario che non sta entusiasmando più di tanto gli spettatori e appassionati della serie, dato che la soap va in onda soli 15-20 minuti al giorno e quindi con episodi di brevissima durata.

Al momento però, nonostante le critiche dei fan contro Mediaset, non sono previsti eventuali cambi di palinsesto e fascia oraria per la soap spagnola.