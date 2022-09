La serie tv turca Terra amara continua ad appassionare i fan italiani dal lunedì al venerdì. Nei futuri episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, il protagonista Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) dimostrerà un forte interesse sentimentale per Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) dopo essersi rassegnato all’idea di riavere al suo fianco l’ex Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). La nuova dottoressa di Cukurova e l’ex detenuto dopo essersi baciati, però purtroppo faranno i conti con diversi pettegolezzi sul loro rapporto.

Spoiler turchi, Terra amara: Yilmaz nasconde a Müjgan la relazione avuta con Zuleyha

Nelle puntate della soap opera già andate in onda su Canale 5 è entrata in scena la nuova dottoressa Müjgan, che ha iniziato a lavorare nell’ospedale di Cukurova dopo essersi rifiutata di prestare servizio in quello privato del padre. Dalle anticipazioni turche si evince che la donna sin da subito non passerà inosservata a Yilmaz, che deciderà di farsi avanti non appena la sua ex Zuleyha gli farà credere ancora una volta di essere felice e innamorata del marito Demir (Murat Ünalmış): ovviamente la protagonista dello sceneggiato si troverà costretta a mentire, per paura di essere separata dal figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat).

A questo punto Yilmaz corteggerà Müjgan, ma le nasconderà di aver avuto una storia d’amore tormentata con Zuleyha e di essere stato in carcere proprio per aver salvato la sua ex. Intanto Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) farà arrestare il vero assassino di Sait (Alp Özgür Yaşin): per merito di questo gesto che non sarà per niente gradito da Yilmaz, il perfido Demir tornerà in libertà dopo essere finito in carcere con l’accusa di aver ucciso il suo scagnozzo.

Pettegolezzi sulla sintonia tra Akkaya e la nuova dottoressa, Zuleyha gelosa dell’ex fidanzato

Akkaya parecchio nervoso finirà per litigare con Müjgan, nell’istante in cui la stessa salverà la vita a un uomo che ha ucciso la moglie: nonostante ciò la dottoressa e Akkaya continueranno ad approfondire la loro conoscenza. Successivamente quest'ultimo dopo essersi reso conto di aver trovato la donna giusta per lui, chiederà scusa alla dottoressa spiegandole di essere stato arrabbiato per non aver accettato la scarcerazione di Demir: in tale circostanza l’ex detenuto e Müjgan si daranno il loro primo bacio.

In città inizieranno a circolare voci sulla sintonia tra Yilmaz e la nuova dottoressa, ma soprattutto ci sarà chi crederà che sia in corso una tresca clandestina.

I gossip sul conto di Akkaya e la sua nuova fiamma finiranno per scatenare la reazione di Zuleyha, che non nasconderà la sua gelosia.