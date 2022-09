La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha fatto il suo debutto da meno di una settimana, cioè da lunedì 19 settembre 2022. Uno dei personaggi più interessanti di questa edizione è quello di Pamela Prati. Pamela, ex concorrente del GFVip 1, è tornata alla ribalta dopo anni di silenzio per il caso di "Mark Caltagirone" e pare che, all'interno della casa più spiata d'Italia, Marco Bellavia nutra un interesse per lei.

Marco interessato a Pamela Prati

Bellavia è entrato al Grande Fratello Vip giovedì 22 settembre e già ha manifestato il suo interesse nei confronti di Pamela Prati.

Il concorrente Giaele, qualche ora fa, ha chiesto a Marco se fosse fidanzato o sposato e lui ha risposto dicendo: “No, io non sono sposato e neanche fidanzato, sono single. Se Pamela è il mio tipo? La trovo fantastica, è tutta da scoprire secondo me. Ieri l’ho spaventata perché volevo dormire con lei".

L’ex star del bagaglio ha prontamente replicato di essere single da cinque anni e di voler rimanere tale. “Tu non puoi precludere la possibilità che un giorno ti possa innamorare”, ha affermato Bellavia. Pamela ha ironizzato dicendo che magari un giorno si innamorerà proprio di lui e la sua vita finalmente avrà un senso.

Non resta, dunque, che attendere i prossimi giorni per capire se tra Pamela Prati, reduce dalla sua finta relazione con Mark Caltagirone, potrà finalmente innamorarsi proprio all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Presunto 'gelo' in casa tra Pamela e Giovanni Ciacci, l'intervento di Sonia

Un ingresso avvenuto giovedì 22 settembre pare aver destabilizzato Pamela. Si tratta dell'ex volto della Rai, stilista e showman, Giovanni Ciacci. L'uomo, entrato all'interno della casa del Grande Fratello Vip, è stato accolto calorosamente da tutti quanti, tranne da Prati.

Vedendo la reazione della donna, Sonia Bruganelli ha bacchettato la showgirl, dicendole: "Mi stupisce Pamela il tuo atteggiamento così schivo, è come se avessi visto un fantasma... Forse è questo il massimo della tua empatia? O hai la coda di paglia".

La vippona ha replicato all'opinionista dicendole: "Non ho alcuna coda di paglia, io ho salutato garbatamente.

Sono una donna e, a casa mia, è l'uomo che viene a salutare la donna, non il contrario. Secondo me tu ti fai i film in testa". In ogni caso tra i due pare non corra buon sangue e non è la prima volta che Pamela, dinanzi al nome di Giovanni, reagisce in modo ambiguo.